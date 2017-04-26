Назначен ответственный секретарь МОН РК

Распоряжением Главы государства Орсариев Арын Амангельдиевич назначен ответственным секретарем Министерства образования и науки РК, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Орсариев Арын Амангельдиевич родился 20 июля 1976 года в Алматы. В 1998 году окончил факультет международных отношений Казахского государственного национального университета им. аль-Фараби. Специалист по международным отношениям. Студент академии «Clermont Ferrand», магистрант университета «Marne-la-Vallee», магистрант университета «Sorbonne». С 8 апреля 2015 года занимал должность ректора Павлодарского государственного университета имени С. Торайгырова.

Трудовой стаж:

· Монтер ст. Сороковая Целинной Железной дороги (1992);

· Специалист высшей категории, преподаватель Дипломатической академии Министерства иностранных дел Республики Казахстан (02.2000-04.2000);

· Второй секретарь Министерства иностранных дел Республики Казахстан (04.2000-11.2000);

· Старший эксперт Аналитического центра Совета безопасности Республики Казахстан, старший эксперт секретариата Совета безопасности Республики Казахстан (11.2000-09.2002);

· Старший эксперт отдела внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан (09.2002-04.2004);

· Главный эксперт, заведующий сектором информационно-аналитического центра Управления внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан (04.2004-02.2005);

· Директор департамента внутренней политики г. Астаны (02.2005-28.01.2008);

· Заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы (28.01.2008-10.2008);

· Исполняющий обязанности Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы (10.2008-25.08.2009);

· Ректор Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан (25.08.2009-02.2012);

· Заместитель акима Павлодарской области (02.2012-04.2015);

· Ректор Павлодарского государственного университета имени С. Торайгырова (с 08.04.2015)