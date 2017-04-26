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Землетрясение произошло в 158 км от Алматы

26 апреля 2017, 09:14

Эпицентр землетрясения расположен на территории Кыргызстана.

Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 26 апреля 2017г. в 06 час 49 мин 15 сек Алматинского времени (26 апреля 2017г. в 00 час 49 мин 15 сек по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение, сообщает Zakon.kz.

Эпицентр землетрясения расположен в 158 км на юго-запад от г. Алматы на территории Кыргызстана.

"Энергетический класс землетрясения 9.2. Магнитуда MPV 3.9. Координаты эпицентра 42.60° с.ш. 75.15° в.д. Глубина 15 км.Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.", - говорится в сообщении.



Фото: Novinite.ru



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