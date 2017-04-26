Ради внешности куклы Барби, американка потратила целое состояние на пластику

Американка также планирует удалить ребро, чтобы сделать свою талию визуально более узкой.

Жительница Лос-Анджелеса (американский штат Калифорния) потратила более 32 тысяч долларов, чтобы добиться сходства с куклой Барби , передает , передает Лента.ру со ссылкой на Daily Mail.





По словам 30-летней Офелии Ванити, она с детства обожала играть с куклами Барби. С возрастом женщина поняла, что хочет быть похожей на легендарную игрушку.





Женщина сделала инъекции ботокса, дермального наполнителя (филлера) и различные косметические процедуры. Также она изменила форму груди, перенесла глютеопластику (пластику ягодиц).





Американка также планирует удалить ребро, чтобы сделать свою талию визуально более узкой.







