Прямая трансляция пленарного заседания Мажилиса Парламента РК

Сегодня в Мажилисе Парламента РК проходит очередное пленарное заседание , сообщает Zakon.kz





Так, в ходе заседания мажилисмены рассмотрят проекты законов «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации об особенностях правового регулирования деятельности предприятий, учреждений и организаций железнодорожного транспорта от 18 октября 1996 года», «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики о реадмиссии и Исполнительного протокола о порядке реализации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики о реадмиссии», «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития местного самоуправления» (второе чтение).





Кроме того, будут подготовлены заключения по проекту Конституционного закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан», а также по законопроектам «О прокуратуре», «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Сербия о передаче осужденных лиц», «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Сербия о выдаче», «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Сербия о правовой помощи по уголовным делам», «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики о развитии экономического сотрудничества в условиях евразийской экономической интеграции».











