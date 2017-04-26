«Акжоловцы» вошли в Общественный Совет города Алматы

«Акжоловцы» вошли в Общественный Совет г.Алматы. В состав Общественного совета включены член ЦС партии, депутат Мажилиса V созыва Нурлан Жазылбеков и председатель Алматинского городского филиала ДПК Дмитрий Васильев.

Оба - представители бизнес-сообщества, обладающие большим практическим опытом управленческой и общественно-политической работы. Н.Жазылбеков будет курировать вопросы экономики и бюджета, Д.Васильев вопросы предпринимательства, туризма и сельского хозяйства.

Всего в довыборах в Общественный совет Алматы участвовало двадцать два кандидата. Основной задачей Совета является контроль инициатив властей, касающихся прав и свобод населения. Членами Совета являются представители НПО, местных исполнительных органов, активисты, политологи и известные горожане.

Избрание в Общественный совет представителей парламентской партии ДПК позволит выражать альтернативное мнение по наиболее важным для города вопросам и способствовать реализации гражданских прав его жителей.

Учитывая, что с 2016 года партия «Ак жол» представлена и в Маслихате города Алматы в лице депутата Федора Константинова, созданы условия для конструктивного сотрудничества партии с государственными органами, неправительственными организациями во благо жителей мегаполиса.