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В Алматы в страшном ДТП погиб человек

26 апреля 2017, 09:37

Погибшему было 35 лет.

В Алматы в результате столкновения двух автомобилей скончался водитель одного из них, передает корреспондент Zakon.kz.

ДТП произошло на пересечении п.Рыскулова и ул.Шарипова. Водитель автомашины Daewoo Nexia двигался по пр.Рыскулова в восточном направлении и стал совершать левый поворот на ул.Шарипова, не пропустив встречную Audi S6. В итоге та протаранила Nexia. От мощного удара машину отбросило сначала в столб, а затем дальше по дороге. Авто сильно искорежило.

В результате столкновения на месте скончался водитель Daewoo, 1982 г.р. Также пострадала пассажирка Audi, ее госпитализировали.


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