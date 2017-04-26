В Алматы в страшном ДТП погиб человек

В Алматы в результате столкновения двух автомобилей скончался водитель одного из них, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





ДТП произошло на пересечении п.Рыскулова и ул.Шарипова. Водитель автомашины Daewoo Nexia двигался по пр.Рыскулова в восточном направлении и стал совершать левый поворот на ул.Шарипова, не пропустив встречную Audi S6. В итоге та протаранила Nexia. От мощного удара машину отбросило сначала в столб, а затем дальше по дороге. Авто сильно искорежило.





В результате столкновения на месте скончался водитель Daewoo, 1982 г.р. Также пострадала пассажирка Audi, ее госпитализировали.



