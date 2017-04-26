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Книга «Нурсултан Назарбаев. Биография» стала доступна и для арабского читателя

26 апреля 2017, 09:39

В столице Саудовской Аравии прошла презентация книги «Нурсултан Назарбаев. Биография».

Автор - известный публицист, руководитель Канцелярии Президента Махмуд Касымбеков, передает телеканал 24.kz.

Идея о переводе книги «Нурсултан Назарбаев. Биография» на арабский язык принадлежит Исламскому центру исследования имени Короля Эр-Рияда Фейсала. А меморандум, заключенный между исламским центром исследования и библиотекой Первого Президента, поможет странам проводить совместные научные исследования.

Махмуд Касымбеков, руководитель канцелярии Президента РК:

- Арабский мир - одна из самых больших цивилизаций во вселенной. Поэтому выход книги на арабском языке для нас большая радость. С принцем мы договорились об издании книги об истории казахов на арабском языке. Если планы осуществятся, то это станет хорошим результатом для нас.


Фото с сайта 24.kz

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