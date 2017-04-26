В Японии из-за пренебрежительного высказывания министр ушел в отставку

Выступая на банкете, он позволил себе неоднозначное высказывание в адрес пострадавших от цунами 2011 года районов.

Министр по делам восстановления после стихийных бедствий Масахиро Имамура подал премьер-министру Японии прошение об отставке, которая была принята. Об этом сам министр сообщил перед журналистами после визита в канцелярию премьера , передает , передает РИА Новости





Министр, выступая на банкете во вторник, позволил себе неоднозначное высказывание в адрес пострадавших от цунами 2011 года районов. Он сказал, что сумма ущерба от стихийного бедствия 2011 года оценивается в 25 триллионов иен (около 227 миллиардов долларов).





При этом он добавил, что "хорошо, что это произошло в Тохоку (район на севере острова Хонсю, наиболее пострадавший от цунами – ред.), так как ближе к столице были бы совсем гигантские суммы ущерба".





Это вызвало возмущение в обществе и оппозиции как пренебрежение к жителям пострадавших префектур, где от стихийного бедствия погибли почти 20 тысяч человек.





Выступивший вслед за ним премьер-министр Японии Синдзо Абэ принес извинения за высказывания Имамуры, "которые могли обидеть жителей Тохоку".





Три недели назад Имамура заявил, что проблема возвращения в родные дома эвакуировавшихся жителей префектуры Фукусима после аварии на АЭС "Фукусима-1" — это "их личное дело", а затем устроил скандал с журналистом, задавшим этот вопрос, прямо на пресс-конференции, приказав тому "никогда больше сюда не приходить" и "заткнуться". Тогда Абэ удалось отстоять министра и замять историю.



