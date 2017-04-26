Об избрании нового состава Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана»

АО «Народный Банк Казахстана» (далее - Банк) сообщает, что 21 апреля 2017 года состоялось годовое общее собрание акционеров Банка, созванное по инициативе Совета директоров.

В связи с истечением срока полномочий Совета директоров Банка на годовом общем собрании акционеров Банка (протокол годового общего собрания акционеров Банка от

21 апреля 2017 года №39) принято решение избрать членами Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» следующих лиц: Павлова Александра Сергеевича, Сайденова Анвара Галимуллаевича, Дунаева Армана Галиаскаровича, Кристофа Реля (Christof Ruehl) и Фрэнка Кайларса (Franciscus Cornelis Wilhelmus (Frank) Kuijlaars) в качестве независимых директоров, Есенбаева Мажита Тулеубековича в качестве представителя АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС», Шаяхметову Умут Болатхановну, со сроком полномочий 3 года. В соответствии с решением, принятым в этот же день на очном заседании вновь избранного Совета директоров Банка (протокол очного заседания Совета директоров Банка от 21 апреля 2017 года №3), Павлов Александр Сергеевич избран председателем Совета директоров Банка.

Таким образом, в соответствии с наилучшими международными практиками корпоративного управления новый состав Совета директоров Банка насчитывает семь директоров, пять из которых - независимые.

На дату проведения годового общего собрания акционеров Банка избранные члены Совета директоров Банка не владели голосующими акциями Банка и акциями (долями участия в уставном капитале) в дочерних организациях Банка.