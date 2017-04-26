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В Алматы 140 детей пострадали от укусов клещей

26 апреля 2017, 09:45

Алматинские клещи открыли охоту на детей!

Опасные насекомые покусали 140 маленьких горожан. И это притом, что эпидсезон ещё даже не начался, передает телеканал КТК.

Из-за резкого потепления кровососы проснулись раньше обычного и тут же бросились в атаку. За два месяца 180 пострадавших! Заражённых энцефалитом среди них не оказалось.

Но это только начало, говорят специалисты. Все лето клещи будут подстерегать горожан не только в предгорных районах, но и в черте города! Это излюбленные места обитания и размножения насекомых. На борьбу с ними традиционно отправились сотрудники центра дезинфекции. Специалистам понадобится больше недели, чтобы обработать химикатами Медео, Алма-Арасан, Бутаковку и Коктобе. Ну а потом настанет очередь городских парков и скверов. Всего химикат распылят на территории в 2300 гектаров.

Бекболат Утегенов, начальник отдела центра дезинфекции г. Алматы:

- Это термогенератор горячего тумана. Он «бьет» на 500-1000 метров. Он пускает горячий туман. Рассеивается вдоль склона горы и покрывает очень большую площадь.

Ксения Поляница
Фото с сайта news.mail.ru

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