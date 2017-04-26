В Алматы 140 детей пострадали от укусов клещей

Но это только начало, говорят специалисты. Все лето клещи будут подстерегать горожан не только в предгорных районах, но и в черте города! Это излюбленные места обитания и размножения насекомых. На борьбу с ними традиционно отправились сотрудники центра дезинфекции. Специалистам понадобится больше недели, чтобы обработать химикатами Медео, Алма-Арасан, Бутаковку и Коктобе. Ну а потом настанет очередь городских парков и скверов. Всего химикат распылят на территории в 2300 гектаров.





Бекболат Утегенов, начальник отдела центра дезинфекции г. Алматы:





- Это термогенератор горячего тумана. Он «бьет» на 500-1000 метров. Он пускает горячий туман. Рассеивается вдоль склона горы и покрывает очень большую площадь.