Паводки в СКО: алматинские спасатели эвакуировали 98-летнюю женщину и её 72-летнюю дочь

25 апреля из подтопленных жилых домов были эвакуированы в безопасные места 380 жителей, из них 160 эвакуировались самостоятельно.

Нелегко пришлось жителям посёлка Кожевенный завод под Петропавловском, который оказался в зоне затопления паводковыми водами реки Есиль. Такого половодья здесь не помнят даже старожилы, но один на один они со стихией не остались, сообщает Zakon.kz со ссылкой на службу пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по ЧС Северо-Казахстанской области.





25 апреля из подтопленных жилых домов были эвакуированы в безопасные места 380 жителей, из них 160 эвакуировались самостоятельно, остальные были перевезены силами Департамента по ЧС Северо-Казахстанской области, филиала Центра медицины катастроф по СКО, подразделения Республиканского оперативно-спасательного отряда.





Одними из первых вывезли в эвакопункт посёлка 98-летнюю женщину и её 72-летнюю дочь, проживающих в квартире на 1-ом этаже 3-этажного жилого дома.





«На лестничной площадке у нас были залиты уже несколько нижних ступенек, а у мамы целый «букет» болезней, поэтому было много переживаний – как будем перевозить и на чём?», - говорит дочь, Нина Игнатьевна.





Однако всё обошлось благополучно – спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда Комитета по ЧС МВД РК, прибывшие накануне из Алматы, аккуратно вынесли Екатерину Сергеевну на носилках из дома и перевезли на лодке прямо к машине «скорой помощи», а затем она была доставлена в эвакуационный пункт посёлка.





«Большое спасибо, ребята, всё прошло благополучно, здоровья Вам и Вашим близким», - поблагодарила Нина Игнатьевна руководителя спасательного подразделения Бауржана Арыстанбаева и спасателя Андрея Вовчок. Также слова благодарности были сказаны психологу Департамента по ЧС СКО Евгении Трефиловой, физически и душевно поддерживавших обеих женщин в этом незапланированном «путешествии».





«Отработаем как надо, поможем североказахстанцам. В беде не оставим», - заверил Бауржан Арыстанбаев.









В этот же день спасатели другого подразделения Комитета по ЧС МВД РК – Центрального регионального аэромобильного спасательного отряда пришли на помощь жителям села Прибрежное Кызылжарского района. В течение дня ими было эвакуировано в безопасные места 89 человек, из них 11 детей, проведены работы по укреплению дамбы, защищающей населённый пункт от водной стихии.



