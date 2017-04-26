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Крысы в Алматы «поумнели» и перестали есть ядовитые приманки

26 апреля 2017, 09:49

Специалисты не скрывают: число хвостатых разносчиков инфекций в городе растет.

86 миллионов тенге потратит государство на борьбу с грызунами в Алматы. Это вдвое больше, чем в прошлом году, передает телеканал КТК.

Специалисты не скрывают: число хвостатых разносчиков инфекций в городе растет. Истребить их полностью почти невозможно. В случае опасности крысы начинают усиленно размножаться. Поэтому остается только сдерживать их численность на безопасном уровне. Эпидемиологи сейчас обрабатывают места обитания грызунов и рассыпают ядовитые приманки.

- В бумагу или газету завернете, сделаете кулечек, туда положите около двух столовых ложек, завернете и в каждый уголочек положите.

Раскладывать ядоприманки, ставить крысоловки и бороться совместными усилиями: в войне с опасными грызунами все средства хороши, говорят эпидемиологи. Крысы и мыши вовсю хозяйничают в городе. Алматинцам, живущим в частном секторе, приходится несладко. Их грызуны атакуют по несколько раз в год, и, как замечают местные жители, становятся всё «умнее».

Виктор Менжулин:

- Я покупаю специально яд в магазине. Крысоловки невыгодно, они в нее не идут. Крыса умная, хитрая, это не мышь. Я ей один яд дал, она покушала, потом другая уже не будет кушать, надо постоянно менять.

Татьяна Маликова:

- Ходят крысы, и вот по арыкам ходят, и по двору пробегают. Пешком ходят, и большие и маленькие. Страшно, конечно: собака задавит отравленную крысу, вдруг издохнет, боимся.

Улицы, арычные сети, мусорные площадки – эпидемиологи обрабатывают метр за метром. Под особым контролем каналы и реки – излюбленные места обитания грызунов. Берега тщательно посыпают ядом.

Вот эти розовые зернышки, похожие на крашеную пшеницу на самом деле яд – бромодилон. Именно им травят грызунов. Одной крысе достаточно съесть всего лишь два зернышка, чтобы уже через двое суток хвостатой проблемы не стало.

Крысы умны, и когда проигрывают в войне с человеком, начинают интенсивно размножаться, компенсируя потери. Травить хвостатых разносчиков инфекции в этом году будут усиленными методами. За 35 дней специалисты планируют обработать все районы города.

Касымбек Торегельдиев, начальник отдела очаговой дезинфекции г. Алматы:

- Отнестись с пониманием. Бывают моменты, когда жители сами отказываются от ядоприманок и прекращают работать с нами. Если мы сейчас не будем бороться с грызунами, завтра их количество будет умножаться и это может повлиять на наше здравоохранение, потому что, грызуны это распространители особо опасных инфекций.

Судить о том, насколько эффективной окажется обработка стоимостью в 86 миллионов, можно будет только в следующем году. Пока же счет в пользу хвостатых.

Ксения Поляница
Фото с сайта severpost.ru

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