Крысы в Алматы «поумнели» и перестали есть ядовитые приманки

- В бумагу или газету завернете, сделаете кулечек, туда положите около двух столовых ложек, завернете и в каждый уголочек положите.





Раскладывать ядоприманки, ставить крысоловки и бороться совместными усилиями: в войне с опасными грызунами все средства хороши, говорят эпидемиологи. Крысы и мыши вовсю хозяйничают в городе. Алматинцам, живущим в частном секторе, приходится несладко. Их грызуны атакуют по несколько раз в год, и, как замечают местные жители, становятся всё «умнее».





Виктор Менжулин:





- Я покупаю специально яд в магазине. Крысоловки невыгодно, они в нее не идут. Крыса умная, хитрая, это не мышь. Я ей один яд дал, она покушала, потом другая уже не будет кушать, надо постоянно менять.





Татьяна Маликова:





- Ходят крысы, и вот по арыкам ходят, и по двору пробегают. Пешком ходят, и большие и маленькие. Страшно, конечно: собака задавит отравленную крысу, вдруг издохнет, боимся.





Улицы, арычные сети, мусорные площадки – эпидемиологи обрабатывают метр за метром. Под особым контролем каналы и реки – излюбленные места обитания грызунов. Берега тщательно посыпают ядом.





Вот эти розовые зернышки, похожие на крашеную пшеницу на самом деле яд – бромодилон. Именно им травят грызунов. Одной крысе достаточно съесть всего лишь два зернышка, чтобы уже через двое суток хвостатой проблемы не стало.





Крысы умны, и когда проигрывают в войне с человеком, начинают интенсивно размножаться, компенсируя потери. Травить хвостатых разносчиков инфекции в этом году будут усиленными методами. За 35 дней специалисты планируют обработать все районы города.





Касымбек Торегельдиев, начальник отдела очаговой дезинфекции г. Алматы:





- Отнестись с пониманием. Бывают моменты, когда жители сами отказываются от ядоприманок и прекращают работать с нами. Если мы сейчас не будем бороться с грызунами, завтра их количество будет умножаться и это может повлиять на наше здравоохранение, потому что, грызуны это распространители особо опасных инфекций.





Судить о том, насколько эффективной окажется обработка стоимостью в 86 миллионов, можно будет только в следующем году. Пока же счет в пользу хвостатых.