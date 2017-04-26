Мария Шарапова возвращается в теннис после дисквалификации
26 апреля 2017, 09:51
Организаторы турнира в Штутгарте предоставили Шараповой wild card — особое приглашение.
Сегодня на турнире в Штутгарте состоится возвращение Марии Шараповой после дисквалификации за употребление мельдония, пишет телеканал НТВ.
Свой первый официальный матч россиянка сыграет с Робертой Винчи из Италии. Организаторы турнира в Штутгарте предоставили Шараповой wild card — особое приглашение.
Матч с участием Шараповой начнется не ранее 19:30 по Москве, утром теннисистка проведет тренировку. Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев советует не ждать от Марии побед сразу после возвращения, передает ТАСС.
Шамиль Тарпищев: «Ее подготовка идет в нормальном режиме. Она фанатично предана теннису. Но быстро после такого перерыва не могут стабильно играть. Думаю, что небыстро, но в течение полугода она должна вернуться в элиту мирового тенниса».
Возвращение Шараповой сопровождается недовольством ряда теннисистов из-за того, что ряд турниров предоставил ей wild card. Против высказались Роберта Винчи, датчанка Каролин Возняцки, француженка Кристина Младенович, британец Энди Маррей. Марию поддержали почти все российские теннисистки, а также американки Серена и Венус Уильямс, серб Новак Джокович, испанец Рафаэль Надаль.
В марте 2016 года Шарапова призналась в употреблении запрещенного мельдония. Международная федерация тенниса дисквалифицировала россиянку на два года, но Спортивный арбитражный суд сократил срок ее отстранения до 15 месяцев.
Фото: ntv.ru
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