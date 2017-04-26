Назначен руководитель Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Жамбылской области

Распоряжением акима Жамбылской области №149-ө от «25» апреля 2017 года руководителем управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Жамбылской области назначена Аралбекова Карлыгаш Амировна

Аралбекова Карлыгаш Амировна родилась в 1977 году, образование высшее, в 2000 году окончила Казахский государственный национальный университет имени Аль-Фараби по специальности «международные экономические отношения», в 2003 году присуждена квалификация и академическая степень магистра экономики (финансы и кредит) Алматинского Университета имени Абая.

Трудовую деятельность начала в 2003 году менеджером в ТОО «Аlex Stewart International Corporation» в г.Алматы.

С июля по декабрь 2004 года - кредитный менеджер в ТОО «Бетта Стар», с января по декабрь 2005 года - кредитный менеджер в АО «Алматы Құс», в 2005-2009 г.г. главный специалист, начальник управления, региональный менеджер Департамента малого и среднего бизнеса АО «АТФ Банк», директор филиала АО «АТФ Банк» в городе Талдыкорган, 2009-2012 г.г. - начальник управления, директор Департамента малого и среднего бизнеса АО «Альянс Банк», 2012-2015 г.г. - директор филиалов АО «Альянс Банк» и АО «Банк ЦентрКредит» в городе Тараз, 2015-2017 г.г. - директор палаты предпринимателей Жамбылской области.