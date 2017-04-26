В Канаде один военный погиб, еще трое ранены в ходе учений

Отмечается, что инцидент с участием транспортного средства произошел в районе 10.00 по местному времени на базе ВС Канады в населенном пункте Уэйнрайт в провинции Альберта.





По данным военного ведомства, три солдата были госпитализированы, один скончался от полученных травм. Дополнительной информации о состоянии пострадавших пока не сообщается. Военная полиция начала расследование инцидента.



