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В Канаде один военный погиб, еще трое ранены в ходе учений

26 апреля 2017, 10:08

Военная полиция начала расследование инцидента.

Один военный погиб, еще трое ранены в результате инцидента в ходе учений Rugged Bear в канадской провинции Альберта, сообщает РИА Новости со ссылкой на минобороны Канады.

Отмечается, что инцидент с участием транспортного средства произошел в районе 10.00 по местному времени на базе ВС Канады в населенном пункте Уэйнрайт в провинции Альберта.

По данным военного ведомства, три солдата были госпитализированы, один скончался от полученных травм. Дополнительной информации о состоянии пострадавших пока не сообщается. Военная полиция начала расследование инцидента.

Учения Rugged Bear проходят в рамках подготовки к миссиям в Латвии, Ираке и на Украине — это ключевое мероприятие по огневой подготовке с боевой стрельбой в рамках программы канадской армии, которая проходит с 3 апреля по 4 мая. В учениях, которые проходят в центре отработки маневров в населенном пункте Уэйнрайт в провинции Альберта, задействованы три тысячи человек.

Фото: © AFP 2017 / Shah Marai

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