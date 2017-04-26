В Карагандинском регионе паводковая обстановка стабилизировалась

Так же отмечаются и пониженные значения притоков и сбросов на основных водохранилищах: Самаркандское: приток и сброс 240 куб.м/сек., Шерубай – Нуринское 215,2 куб.м/сек., Интумакское, приток 320 куб.м/сек., сброс 200 куб.м/сек., передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Карагандинской области.





Несмотря на сформировавшиеся значительные объемы паводковых вод в текущем году, соизмеримые по масштабам с аналогичным периодом 2015 года, весенний процесс проходил более стабильно и контролируемо. Это достигнуто, благодаря своевременно принятым мерам по опорожнению водохранилищ.





К примеру, заблаговременный сброс воды до минимальных объемов с Самаркандского водохранилища, при ежедневном притоке воды в течение самых активных 4 дней в объеме 86 млн.куб.м. позволил минимизировать пропуски, не достигая открытия катастрофического водосброса.





Так же на положительный исход паводкового периода повлияла заблаговременная и своевременная переброска сил и средств Департамента и других взаимодействующих органов в зоны возможного затопления своевременным проведением аварийно-спасательных и неотложных работ и эвакуацией населения.





В настоящее время в населенных пунктах Карагандинской области аварийно-спасательные работы в целом завершены. Силы и средства Департамента вернулись места постоянной дислокации.





Тем не менее, на контроле остается населенный пункт Тассуат Нуринского района, где еще имеются 5 подтопленных домов, а так же эвакуируемое население в количестве 88 человек и домашний скот в количестве 182 голов. Кроме того, продолжается откачка воды из придворовых территорий и погребов с.Садовое.





Всего за паводковый период из зон подтопления было эвакуировано 2079 человек, отогнано в безопасные места, на возвышенности 7146 голов крупного и мелкого рогатого скота. В настоящее время вернулись в свои дома 1839 человек, возвращены в подворья 5605 голов крупного и мелкого рогатого скота.





Всего в предпаводковый период и в ходе него, для отвода талых вод и защиты населенных пунктов возведено более 37,3 км защитных насыпей, укреплено порядка 17,7 км защитных дамб и валов, уложено порядка 52,5 тыс. мешкотары, откачено более 21146,5 куб.м. воды.





Для ликвидации заторов на реках области произведены взрывные работы в Бухар-Жырауском, Нуринском, Каркаралинском и Осакаровском районах в количестве 21 взрывов с использованием более 736 кг взрывчатого вещества.





Всего по области в данных мероприятиях было задействовано порядка 3122 человек личного состава, 953 единиц техники, 9 водооткачивающих устройств и 38 плавсредств.





Благодаря совместным усилиям, оперативным действиям и слаженной работе местных исполнительных органов, подразделений Департамента по ЧС, дорожной полиции, и организиций чрезвычайные ситуации своевременно ликвидированы, а также минимизированы последствия паводка.



