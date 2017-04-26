Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Иванка Трамп заявила, что не влияла на решение отца об ударе по аэродрому в Сирии

26 апреля 2017, 10:17

Она также отметила, что она, будучи советницей президента, представила свое видение относительно того, какие действия следует предпринять Вашингтону, однако оно совпало с тем мнением, которого уже придерживался на тот момент американский лидер.

Дочь президента США Дональда Трампа Иванка, которая является помощницей американского лидера, во время визита в Германию заявила, что не оказывала влияния на решение отца нанести ракетный удар по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс. Ее слова приводит телекомпания ABC, сообщает ТАСС.

"Это была бы неверная интерпретация", - сказала она на встрече с журналистами в Берлине, комментируя утверждения о том, будто бы она попросила Трампа атаковать военный объект в Сирии, находясь под впечатлением от репортажей американских СМИ о якобы имевшем место применении химического оружия в этой стране.

Вместе с тем, дочь президента добавила: "Думаю, человеку очень трудно смотреть на те кадры, которые мы видели, и не испытать глубочайшего потрясения, не отреагировать".

Иванка Трамп также отметила, что она, будучи советницей президента, представила свое видение относительно того, какие действия следует предпринять Вашингтону, однако оно совпало с тем мнением, которого уже придерживался на тот момент американский лидер.

Ранее в этом месяце сын президента США Эрик Трамп в интервью The Telegraph сообщил, что Иванка оказала большое влияние на решение отца нанести удар. Как утверждала газета Independent, именно мнение дочери Трампа сыграло значительную роль в этом вопросе.

Напомним, вооруженные силы США в ночь на 7 апреля по приказу американского президента запустили 59 крылатых ракет Tomahawk по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс. Вашингтон назвал эту операцию ответом на предполагаемое применение 4 апреля химического оружия в сирийской провинции Идлиб.

Фото: 24СМИ

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...