Иванка Трамп заявила, что не влияла на решение отца об ударе по аэродрому в Сирии
26 апреля 2017, 10:17
Она также отметила, что она, будучи советницей президента, представила свое видение относительно того, какие действия следует предпринять Вашингтону, однако оно совпало с тем мнением, которого уже придерживался на тот момент американский лидер.
Дочь президента США Дональда Трампа Иванка, которая является помощницей американского лидера, во время визита в Германию заявила, что не оказывала влияния на решение отца нанести ракетный удар по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс. Ее слова приводит телекомпания ABC, сообщает ТАСС.
"Это была бы неверная интерпретация", - сказала она на встрече с журналистами в Берлине, комментируя утверждения о том, будто бы она попросила Трампа атаковать военный объект в Сирии, находясь под впечатлением от репортажей американских СМИ о якобы имевшем место применении химического оружия в этой стране.
Вместе с тем, дочь президента добавила: "Думаю, человеку очень трудно смотреть на те кадры, которые мы видели, и не испытать глубочайшего потрясения, не отреагировать".
Иванка Трамп также отметила, что она, будучи советницей президента, представила свое видение относительно того, какие действия следует предпринять Вашингтону, однако оно совпало с тем мнением, которого уже придерживался на тот момент американский лидер.
Ранее в этом месяце сын президента США Эрик Трамп в интервью The Telegraph сообщил, что Иванка оказала большое влияние на решение отца нанести удар. Как утверждала газета Independent, именно мнение дочери Трампа сыграло значительную роль в этом вопросе.
Напомним, вооруженные силы США в ночь на 7 апреля по приказу американского президента запустили 59 крылатых ракет Tomahawk по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс. Вашингтон назвал эту операцию ответом на предполагаемое применение 4 апреля химического оружия в сирийской провинции Идлиб.
Фото: 24СМИ
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