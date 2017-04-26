Иванка Трамп заявила, что не влияла на решение отца об ударе по аэродрому в Сирии

Она также отметила, что она, будучи советницей президента, представила свое видение относительно того, какие действия следует предпринять Вашингтону, однако оно совпало с тем мнением, которого уже придерживался на тот момент американский лидер.

Дочь президента США Дональда Трампа Иванка, которая является помощницей американского лидера, во время визита в Германию заявила, что не оказывала влияния на решение отца нанести ракетный удар по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс. Ее слова приводит телекомпания ABC, сообщает ТАСС





"Это была бы неверная интерпретация", - сказала она на встрече с журналистами в Берлине, комментируя утверждения о том, будто бы она попросила Трампа атаковать военный объект в Сирии, находясь под впечатлением от репортажей американских СМИ о якобы имевшем место применении химического оружия в этой стране.





Вместе с тем, дочь президента добавила: "Думаю, человеку очень трудно смотреть на те кадры, которые мы видели, и не испытать глубочайшего потрясения, не отреагировать".





Иванка Трамп также отметила, что она, будучи советницей президента, представила свое видение относительно того, какие действия следует предпринять Вашингтону, однако оно совпало с тем мнением, которого уже придерживался на тот момент американский лидер.

Ранее в этом месяце сын президента США Эрик Трамп в интервью The Telegraph сообщил, что Иванка оказала большое влияние на решение отца нанести удар. Как утверждала газета Independent, именно мнение дочери Трампа сыграло значительную роль в этом вопросе.

Напомним , вооруженные силы США в ночь на 7 апреля по приказу американского президента запустили 59 крылатых ракет Tomahawk по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс. Вашингтон назвал эту операцию ответом на предполагаемое применение 4 апреля химического оружия в сирийской провинции Идлиб.



