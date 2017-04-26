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"Я казах и мне не надо работать": смешное видео по мотивам "Волк с Уоллстрит" появилось в Сети

26 апреля 2017, 10:24

Видео посмотрели уже более 10 тыс.человек.

Забавное видео, которое подписано, как: "Однажды в Казахстане - 4 серия" появилось на паблике _badkings_ в Instagram. На кадрах герой Леонардо ДиКаприо - Джордан Белфорт из фильма режиссёра М.Скорсезе «Волк с Уолл-стрит» за ланчем общается с молодым парнем, который рассказывает ему, как хорошо быть казахом - не работать, а посещать разные тои и регулярно получать коримдик, передает Zakon.kz

Автор обещает научить Лео такому образу жизни.

Видео посмотрели уже более 10 тыс.человек.



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