"Я казах и мне не надо работать": смешное видео по мотивам "Волк с Уоллстрит" появилось в Сети
26 апреля 2017, 10:24
Видео посмотрели уже более 10 тыс.человек.
Забавное видео, которое подписано, как: "Однажды в Казахстане - 4 серия" появилось на паблике _badkings_ в Instagram. На кадрах герой Леонардо ДиКаприо - Джордан Белфорт из фильма режиссёра М.Скорсезе «Волк с Уолл-стрит» за ланчем общается с молодым парнем, который рассказывает ему, как хорошо быть казахом - не работать, а посещать разные тои и регулярно получать коримдик, передает Zakon.kz
Автор обещает научить Лео такому образу жизни.
Видео посмотрели уже более 10 тыс.человек.
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