ЭКСПО-2017: зрителям представят грандиозную программу культурно-массовых мероприятий

Столичным акиматом сформирована обширная программа культурно-зрелищных мероприятий, которые пройдут в столице в рамках проведения Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

В частности, в числе масштабных мероприятий - международные фестивали и выставки, концерты звезд отечественной и мировой эстрады, концерты классической и народной музыки, театральные премьеры, цирковые представления, мероприятия в формате массовых народных гуляний на площади у монумента «Байтерек», на Городской площади и во всех столичных парках.

Летние месяцы подарят жителям и гостям столицы насыщенную культурную программу, поскольку в этом году ежегодное празднование Дня столицы совпадает с проведением Международной выставки «Астана ЭКСПО-2017», отмечают специалисты столичного Управления культуры архивов и документации.

Предстоящая выставка ЭКСПО является важным событием, во время которого представителям международного сообщества будут продемонстрированы основные достижения нашей страны и перспективы развития.

Одним из главных достижений казахского народа является богатое культурное наследие, история и традиции, передающиеся из поколения в поколение. Развитое и цивилизованное общество проявляет особый интерес и желание к местной культуре и казахскому фольклору, что послужило ключевой основой при составлении программы культурно-зрелищных мероприятий на территории столицы в период проведения выставки.

Так, в первую очередь организаторами учтены мероприятия, способные показать и раскрыть туристам яркий казахский колорит, среди которых концерт традиционной казахской музыки «Астанаға тарту», республиканский конкурс акынов «Мүшайра», Международный фестиваль народного танца «Шашу», фестиваль народных оркестров «Серпер» и духовых оркестров «Астана самалы», праздник Қымызмұрындық традиционного напитка казахов - кумыса, фестиваль тюркской музыки «Астана Арқау», V Международный театральный фестиваль «Сахнадан сәлем», посвященный в этом году Азербайжану Мамбетову, и многие другие культурно-массовые мероприятия.

Примечательно, что в большую часть развлекательных мероприятий привлечены творческие коллективы из Астаны. Артисты столичных театров, филармонии, цирка и других учреждений культуры города на сегодняшний день завоевали признание мировой публики и с достоинством популяризируют имидж государства на ведущих международных площадках и готовы представлять честь страны во время выставки ЭКСПО.

Кроме столичных артистов, в концертах будут участвовать коллективы этнокультурных объединений и творческих ансамблей из разных регионов Казахстана.

Ежегодно при планировании праздничного досуга горожан и гостей столицы особое внимание власти города уделяют доступности мероприятий. И на сей раз большее количество культурно-массовых развлекательных программ для удобства жителей и гостей города будет проходить на открытых площадках. Так, на Водно-зеленом бульваре пройдет уже полюбившийся всем фестиваль Astana Art Fest, ставший современной площадкой для самовыражения и креативных идей. В парках города каждые выходные планируется проведение мероприятий для семейного отдыха Astana Park Land, на набережной реки Есиль все желающие смогут увидеть лазерное шоу и шоу фонтанов, а также посмотреть концерты «Есіл кештері».

Не останутся без внимания и жители девяти пригородных районов Астаны. Во всех жилых массивах будет проходить программа «Думанды Сарыарқа» с участием известных казахстанских артистов.

Вместе с тем в городе ожидается проведение нескольких концертов популярной эстрадной, электронной музыки, рока и джаза, а также фестиваль уличного танца International Street Dance Session. Все эти мероприятия будут бесплатными.

Вниманию зрителей акимат столицы представит и ряд новых проектов, которые впервые пройдут в период выставки ЭКСПО. А именно международный музыкальный фестиваль «Астана Дауысы» с вручением наград за вклад в развитие музыкального искусства, пройдет первое китайское шоу кунг-фу. Кроме того, впервые за всю историю игры КВН российский шоумен Александр Масляков-старший разыграет Летний кубок среди чемпионов Высшей лиги последних лет в столице Казахстана. Игра состоится в Астане 1 июля, прямое транслирование чемпионата состоится в эфире Первого канала. Несомненно, не останутся без внимания артисты, которые завоевали огромную популярность в родной стране, в Казахстане, отмечают организаторы.

Кульминацией событийного ряда станут концерты заслуженных мэтров отечественной эстрады - Алибека Днишева, Секена Турысбека, Алтынбека Коразбаева, а также любимых исполнителей казахстанцев ансамбля «Музарт», отмечающего в этом году 15-летие со дня основания, а также вечер сатиры и юмора Турсынбека Кабатова. Билеты на предстоящие мероприятия уже можно приобрести на сайте www.koncertyastany.kz и в кассах города.