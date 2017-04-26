Головкина похвалили за добровольное прохождение допинг-теста

Ранее сам чемпион мира по версиям WBA Super, WBC, IBF и IBO Геннадий Головкин (37-0, 33 КО) прокомментировал этот деликатный момент.

Журналист Boxingscene.com Стивен Эдвардс в своей постоянной рубрике Daily Bread Mailbag прокомментировал ситуацию в боксе с проверками Всемирного антидопингового агентства (WADA), сообщает сообщает Sports.kz





«95% топ-боксеров не просят VADA о допинг-тесте. VADA действительно знает свое дело и уже „словило" многих людей. Думаю, именно поэтому мы живем в эпоху использования препаратов, стимулирующих работоспособность. Именно поэтому я так сильно уважаю тех же GGG и Уайлдера, которые добровольно проходят эту проверку, и при этом продолжают пополнять свою статистику нокаутами», - пишет Эдвардс.





Ранее сам чемпион мира по версиям WBA Super, WBC, IBF и IBO Геннадий Головкин (37-0, 33 КО) прокомментировал этот деликатный момент. « Я хочу показать всем, что я - чистый боец. Бокс должен быть чистым видом спорта. Они проверяли меня пять раз. Думаю, каждый боксер должен сделать то же самое. Давайте, парни!» - сказал казахстанский боксер.







