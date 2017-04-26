20-летнюю девушку пытались сделать секс-рабыней в столице

Сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью установлен и задержан 33-летний житель г. Тараз, который привез обманным путем 20-летнюю жительницу Алматинской области в Астану с целью эксплуатации в сексуальном рабстве , сообщает , сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Астаны.





По информации потерпевшей, задержанный пообещал взять ее в жены и познакомить с матерью. Под этим предлогом он привез девушку в столицу и передал ее для сексуальной эксплуатации гр. А, получив вознаграждение в сумме 50 тысяч тенге, которые при задержании были изъяты.





Установлена, что потерпевшая познакомилась с подозреваемым в Алматы.









Задержанный дал признательные показания. Проводятся следственные действия, кроме того выясняется причастность гр. Д. к другим аналогичным преступлениям.





В отношении задержанного лица избрана мера пресечения «содержание под стражей».



