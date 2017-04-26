20-летнюю девушку пытались сделать секс-рабыней в столице
26 апреля 2017, 10:27
Под предлогом женитьбы мужчина увез девушку из Алматы.
Сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью установлен и задержан 33-летний житель г. Тараз, который привез обманным путем 20-летнюю жительницу Алматинской области в Астану с целью эксплуатации в сексуальном рабстве, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Астаны.
По информации потерпевшей, задержанный пообещал взять ее в жены и познакомить с матерью. Под этим предлогом он привез девушку в столицу и передал ее для сексуальной эксплуатации гр. А, получив вознаграждение в сумме 50 тысяч тенге, которые при задержании были изъяты.
Установлена, что потерпевшая познакомилась с подозреваемым в Алматы.
Проводится досудебное расследование по статье 128 УК РК (торговля людьми).
Задержанный дал признательные показания. Проводятся следственные действия, кроме того выясняется причастность гр. Д. к другим аналогичным преступлениям.
В отношении задержанного лица избрана мера пресечения «содержание под стражей».
Фото с сайта videocore.tv
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4855868-15d9fecedc6146e887bed3188ec0c43d
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...