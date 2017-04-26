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20-летнюю девушку пытались сделать секс-рабыней в столице

26 апреля 2017, 10:27

Под предлогом женитьбы мужчина увез девушку из Алматы.

Сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью установлен и задержан 33-летний житель г. Тараз, который привез обманным путем 20-летнюю жительницу Алматинской области в Астану с целью эксплуатации в сексуальном рабстве, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Астаны.

По информации потерпевшей, задержанный пообещал взять ее в жены и познакомить с матерью. Под этим предлогом он привез девушку в столицу и передал ее для сексуальной эксплуатации гр. А, получив вознаграждение в сумме 50 тысяч тенге, которые при задержании были изъяты.

Установлена, что потерпевшая познакомилась с подозреваемым в Алматы.

Проводится досудебное расследование по статье 128 УК РК (торговля людьми).

Задержанный дал признательные показания. Проводятся следственные действия, кроме того выясняется причастность гр. Д. к другим аналогичным преступлениям.

В отношении задержанного лица избрана мера пресечения «содержание под стражей».

Фото с сайта videocore.tv

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