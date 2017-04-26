Состоялось заседание Совета Ассамблеи народа Казахстана

В заседании также участвовали депутаты Парламента РК, заместители акимов и заведующие секретариатами региональных ассамблей, представители министерств и ведомств, республиканских и региональных этнокультурных объединений, члены Научно-экспертного совета АНК, представители СМИ.

В своем выступлении Гульшара Абдыкаликова подчеркнула роль Ассамблеи народа Казахстана, обладающей огромным потенциалом созидания, в реализации поставленных Нурсултаном Назарбаевым задач политической, экономической и духовной модернизации страны.

Как отметила Государственный секретарь, сегодня фактором успеха нации является конкурентоспособность человека. Ассамблея должна внести свой вклад в формирование культуры современного общества, в реализацию программы «Туған жер», проектов «100 новых лиц Казахстана», «Сакральная география Казахстана», которые являются базовой основой воспитания патриотизма, сохранения культурно-генетического кода нации, укрепления национальной идентичности.

В ходе заседания были обсуждены опыт реализации новых направлений деятельности Ассамблеи в Костанайской области, деятельность депутатской группы АНК в Мажилисе Парламента страны, работа Ассоциации общественных объединений узбеков Казахстана «Дустлик».

В соответствии с принципом ротации, Совет АНК выдвинул на рассмотрение сессии АНК кандидатуры общественных заместителей Председателя Ассамблеи, одобрил предложение Секретариата об учреждении нагрудного знака «Жомарт жан» АНК и утвердил Положение об общественных наградах Ассамблеи народа Казахстана.