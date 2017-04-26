В расследовании гибели тюленей на Каспии помогут ученые из Алматы

В Тупкараганском районе Мангистауской области, на побережье Каспия, было обнаружено более 200 туш тюленей.

Вчера специалисты соответствующих компетентных органов приступили к работе. Были взяты пробы воздуха и воды, материалы для проведения исследований департаментом экологии Мангистауской области и специалистами районного санэпидотдела. Предварительные результаты будут готовы завтра, передает корреспондент передает корреспондент МИА «Казинформ»





«Вчера собрать все туши млекопитающих не удалось. Сегодня с 8 часов утра работа продолжилась. Также мы объезжаем побережье в поисках других туш, проводим мониторинг. Пробы взяты, завтра нам обещают предварительные результаты. Туши пока не сжигаем. Должны прибыть ученые научного института гидробиологии и вирусологии из города Алматы.





Они находились на островах Дурнева в Каспийском море, проводили научные работы. Сегодня они прибудут в Актау, затем их доставят сюда», - рассказал заместитель руководителя территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Мангистауской области Куангали Ашахов.





Александра Данилова