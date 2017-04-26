Предвыборные обещания Трампа: что удалось за 100 дней

Первые 100 дней пребывания на президентском посту Трампа никак нельзя назвать тихими или скучными, однако какие из громогласных заявлений президента остались просто сотрясанием воздуха, а за какими последовали реальные действия?

На Западе традиционно принято судить об эффективности нового лидера по результатам первых 100 дней его (или ее) пребывания на посту - что, конечно, является довольно искусственным сроком. Наверное, если бы у людей на руках было 12 пальцев, мы бы оценивали президентов по первым 144 дням. А если бы Земля вращалась чуть медленней, то дни тянулись бы дольше, так что у президента было бы больше времени, чтобы чего-то достичь, сообщает Русская служба BBC





С другой стороны, 100 дней - достаточно долгий срок для того, чтобы избиратели и аналитики могли ухватить хотя бы общую идею и направление работы лидера - и оценить, что он уже успел сделать с точки зрения выполнения своих предвыборных обещаний.





Первые 100 дней пребывания на президентском посту Трампа никак нельзя назвать тихими или скучными, однако какие из громогласных заявлений президента остались просто сотрясанием воздуха, а за какими последовали реальные действия?





Вот подборка его основных взлетов и падений за этот срок.











Стена

Начнем со стены - далеко не единственного, но, безусловно, одного из самых громких обещаний Трампа, на которых была построена его президентская кампания. На своих встречах с избирателями кандидат от республиканцев постоянно рассказывал о своих планах построить на американо-мексиканской границе "великую стену" - и каждый раз толпа восторженно приветствовала и сами эти планы, и особенно обещание Трампа, что оплатит это строительство Мексика.

Впрочем, его твит, опубликованный на прошедших выходных, звучит уже не столь убедительно.













"Со временем Мексика - в какой-то форме - будет платить за строительство столь необходимой пограничной стены, но это случится позднее, чтобы мы могли начать пораньше", - написал он.

Это тот самый случай (уложившийся в 140 знаков), когда предвыборные заявления Трампа сталкиваются с политической реальностью. Раздавать обещания на митингах легко; сделать так, чтобы за словами последовали реальные дела, в Вашингтоне значительно сложнее.

В Белом доме пообещали перераспределить бюджетные расходы и выделить на строительство стены какие-то средства, но с каждым днем становится все более очевидно, что, чтобы реализовать этот проект, конгрессу потребуется где-то найти миллиарды долларов. А это неизбежно приведет к столкновению между президентом и законодателями, многим из которых - включая республиканцев, в особенности представляющих южные пограничные штаты, - совершенно не улыбается перспектива кормить любимое детище Трампа из федеральной казны.

Обещание выполнено? Нет.













Верховный суд

Дональд Трамп обещал заполнить вакансию в коллегии Верховного суда, выбрав человека из списка, опубликованного в ходе предвыборной кампании, и сделал это, остановив свой выбор на Ниле Горсаче.

"Мне всегда говорили, что самое важное в работе президента Соединенных Штатов, - это новые назначения. Лучше всего, когда это назначение прекрасных людей, как на этот раз - в Верховный суд Соединенных Штатов, - заявил Трамп на церемонии приведения Горсача к присяге в Белом доме. - Могу сказать, что это огромная честь. И я это сделал в первые 100 дней. Это даже мило. Думаете, это так просто?"

Ответ на этот вопрос в значительной степени зависит от того, что для вас "просто". Слушания об утверждении Горсача в конгрессе, безусловно, были не из легких. Зная, что сенаторы-демократы выступят против этого назначения единым фронтом, лидер республиканского большинства Митч Макконнелл даже нарушил давнюю традицию и разрешил утвердить нового верховного судью простым большинством голосов. Впрочем, после этого разрешения вопрос свелся исключительно к партийной пропорции: республиканское большинство проголосовало за кандидатуру Горсача - и он был утвержден.

Сенат утвердил нового судью Верховного суда США

И хотя фактически Трамп лишь написал имя на листке бумаги, а остальную работу за него сделали соратники по партии, тем не менее, это позволило ему поставить галочку напротив важного пункта предвыборной программы. Многие республиканцы поддерживали Трампа на протяжении его бурной избирательной кампании, надеясь, что взамен они получат в Верховном суде надежного консерватора, - и президент не обманул их ожиданий.

Теперь они могут поддерживать его и дальше - в надежде, что Трамп и впредь будет предлагать людей, подобных Горсачу.

Обещание выполнено? Безусловно.

Здравоохранение

"Никто не знал, что со здравоохранением всё окажется настолько сложно", - заявил президент в феврале, когда стало окончательно ясно, что его собственная партия не в состоянии прийти к соглашению по поводу реформы Obamacare.

И хотя пока рановато заниматься сочинением политических эпитафий, но если когда-нибудь администрация Трампа таки развалится под грузом дезорганизованности и невыполненных обещаний, то на могильном камне можно будет выбить именно эту цитату президента.

В ходе своей предвыборной кампании Трамп даже обещал, что отменит принятую демократами реформу здравоохранения в первый же день своего пребывания на посту.













Однако, когда первая попытка республиканцев предложить альтернативу Obamacare с треском провалилась - а произошло это в конце марта, на 64-й день работы президента, - Трамп пошел на попятную.

"Я никогда не говорил, что отменю и введу новую [реформу здравоохранения] за 64 дня, - заявил тогда он. - У меня куча времени. Но я хочу иметь отличный законопроект и отличный план реформы здравоохранения. Так и будет. И ждать осталось не очень долго".





Попытка Трампа отменить Obamacare потерпела неудачу

С тех пор несколько раз ходили слухи, что в кулуарах Капитолия якобы идет разработка нового плана реформы, но каждый раз попытка проверить эти слухи лишь развеивала их.

Невозможно предсказать, как будут развиваться события дальше, однако на текущий день реальность такова, что реформа здравоохранения стала первой попыткой Трампа продавить в конгрессе серьезный законопроект (де-факто именно вокруг него была сконцентрирована его работа в первые 100 дней) - и привела она только к тому, что Республиканская партия публично продемонстрировала свою крайнюю разобщенность и неспособность к проведению каких-либо скоординированных действий.

Обещание выполнено? М-м-м, нет. Определенно нет.

Иммиграция

Если Трамп и не может похвастаться безукоризненным выполнением своих обещаний по поводу иммиграции, то уж точно не потому, что он плохо старался.

Его администрация дважды предпринимала попытку свернуть программу по приему в США беженцев и запретить въезд в страну гражданам нескольких стран, преимущественно населенных мусульманами, - однако оба соответствующих указа были заблокированы судебными решениями (причем один из этих судей живет "на острове в Тихом океане" - так министр юстиции США Джефф Сешнс описал штат Гавайи).

Кроме того, Трамп ужесточил иммиграционный контроль по всей стране, пригрозил властям так называемых "городов-убежищ", которые отказались в полной мере сотрудничать с федеральными властями в поиске и депортации нелегальных мигрантов, распорядился пересмотреть иммиграционные программы, в том числе программу выдачи виз высококвалифицированным специалистам из-за рубежа H-1B, а также анонсировал масштабный набор новых пограничников и иммиграционных судей.

По данным газеты Washington Post, в первые полтора месяца пребывания Трампа в Белом доме число арестов иммигрантов подскочило почти на треть, в том числе значительно чаще стали арестовывать людей, у которых до этого никогда не было проблем с законом. В то же время число задержаний на пограничном контроле упало почти на четверть.

На протяжении всей своей кампании президент жестко высказывался по поводу проблемы иммиграции, несмотря на то что в последние годы количество нелегально въезжающих в США иммигрантов снижалось. Учитывая, что закон предоставляет президенту широкие полномочия в сфере иммиграционного контроля, тут слова Трампа, безусловно, не расходятся с делом.

Обещание выполнено? Да - несмотря на усилия "так называемых судей".

Что такое виза H-1B и почему она не нравится Трампу







Международная политика

Предложения по поводу корректировки внешней политики США, которые Трамп высказывал в ходе предвыборной кампании, были зачастую скандальными и нередко противоречили друг другу.

Республиканец обещал ужесточить подход к Ирану, Китаю, а также к запрещенной в США, России и других странах экстремистской группировке "Исламское государство", заверял в крепости союза с Израилем и намекал на восстановление дружественных связей с Россией. Он также говорил о возможной отмене запретов на применение пыток к задержанным и о наделении американской армии большей свободой действий, в том числе в отношении членов семей предполагаемых боевиков.

Но в первую очередь, он обещал всегда ставить во главу угла собственные интересы Америки и рядовых американцев и гораздо меньше заботился об интересах союзников США по всему миру, которые он называл слишком обременительными.

После избрания Трампа президентом противоречивость его международной политики, возможно, изменилась по содержанию, но никуда не исчезла.

Он, как и обещал, вывел США из Транстихоокеанского партнерства и начал пересмотр соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли.

Применение пыток все еще не разрешено - благодаря влиянию министра обороны Джеймса Мэттиса. Несколько раз Трамп напоминал своим партнерам по НАТО - например, в разговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель или итальянским премьером Паоло Джентилони - о необходимости увеличить расходы их стран на оборону. С другой стороны, он недавно признал актуальность Североатлантического альянса и ценность членства в нем.

Свою риторику в отношении Китая, однако, президент значительно смягчил. Он отказался от планов объявить Пекин "валютным манипулятором" и ввести повышенные пошлины на импорт, ища вместо этого помощи китайских властей в решении проблемы Северной Кореи.

Кроме того, после применения режимом Асада химического оружия против собственного населения Трамп нанес ракетный удар по сирийской армии. Трамп-кандидат, скорее всего, отмел бы такой вариант вмешательства как неэффективный - более того, в 2013 году Трамп-телеведущий выступил с прямым осуждением аналогичного удара по Сирии, который в тот момент намеревался нанести президент Обама.

Обещание выполнено? Да, нет, не уверен - нужное подчеркнуть.

Инфраструктура, налоги, социальная политика

22 октября, за несколько недель до выборов, Дональд Трамп выступил в Пенсильвании с речью, представив избирателям свой "100-дневный план по возвращению Америке былого величия".

В числе сопутствующих документов был и внушительный список законопроектов, которые будущий президент намеревался представить в конгресс в течение первых 100 дней своего пребывания на посту - и бороться за их принятие. Помимо прочих, в списке значились законопроекты "О снижении налогов и упрощении налогообложения для среднего класса", "О борьбе с офшорами", "О доступном уходе за детьми и престарелыми", "Об отмене и замене системы здравоохранения Obamacare", а также "Об американской энергетике и инфраструктуре".





Если не считать вышеупомянутой провальной попытки отмены Obamacare (подготовленный администрацией Трампа законопроект оставил в палате представителей дымящийся кратер), все остальные предложенные законы пока имеют примерно такое же отношение к реальности, как феи и единороги.

Трамп заявил, что подробности налоговой реформы станут известны уже на этой неделе, однако - как мы уже видели на примере здравоохранения - подробный план любой реформы мгновенно становится объектом многочисленных нападок для политических оппонентов всех мастей.

Президент подписал целый ряд указов: отменил некоторые распоряжения Обамы, разрешил строительство ветки нефтепровода Keystone XL и заморозил прием на работу новых госслужащих (последний указ с тех пор уже отменен) - однако в свете объявленных наполеоновских планов все эти шаги президента выглядят довольно мелкими и не требующими особых усилий.





Принять закон, который переживет смену администрации, - несколько более сложная задача, и Трампу еще предстоит доказать, что он на это в принципе способен.

Обещание выполнено? Спросите у первого же встреченного единорога.













Отказ от статус-кво

Трампа никак не получается назвать обычным, традиционным президентом, так что, может быть, и не очень справедливо оценивать его эффективность традиционным способом - скрупулезно подсчитывая достижения и неудачи новой администрации. Его избиратели поддержали его не за конкретные обещания - будь то стена, реформа здравоохранения или налогов, - а из-за общего отношения кандидата к накопившимся проблемам и его обещания встряхнуть политическую систему.

Если взять за критерий оценки то, насколько Трамп нарушил привычный ход политической жизни, можно констатировать, что он одержал убедительную победу.

Его скандальные твиты и спонтанные заявления по-прежнему служат пищей для широкого общественного обсуждения, а его действия попирают традиционные нормы и стандарты политики - будь то его упорное нежелание заниматься политическими назначениями на более низких уровнях власти или принимать во внимание политические прецеденты, созданные открытым правительством. Он читает лекции политическим лидерам, стращает крупные компании и потрясает алебардой в адрес неугодных ему СМИ (одновременно не отказывая им в эксклюзивных интервью, если это играет ему на руку).

100 дней после выборов президента США, или Страна несбывшихся угроз

Трамп вел кампанию против истеблишмента, обещая "осушить болото", и уже подписал несколько указов, ограничивающих лоббистские возможности госчиновников после их ухода с должности. С другой стороны, его обещания не допускать конфликта интересов между управлением страной и его огромной бизнес-империей оказались довольно неубедительными и даже нереализуемыми, а работать в свою администрацию он набрал тех самых инсайдеров Уолл-стрит, которых он так неистово ругал в ходе предвыборной гонки.

Впрочем, пока что преданные сторонники президента - те самые, что обеспечили ему победу если не по абсолютному числу голосов, то хотя бы в коллегии выборщиков, - кажется, вполне довольны. Согласно результатам недавнего опроса, 96% избирателей, голосовавших за Трампа в ноябре, по-прежнему поддерживают своего кандидата. Очевидно, принимаемые президентом меры убедили их в том, что он делает ровно то, что обещал, - пусть это пока и не оформилось в виде принятых законов.

И если с экономикой всё будет нормально, а безработица останется на нынешнем низком уровне, скорее всего, симпатии этих избирателей останутся с Трампом надолго. С их точки зрения, творящийся в столице страны очевидный хаос - явно не проблема, а показатель того, что все идет по плану.

Обещание выполнено? Ещё как.





Фото: GETTY IMAGES; Peoples.ru