Казахстанская делегация посетила Финляндию

По приглашению Генерального Секретаря Эдускунта Финляндии 19-21 апреля с.г. состоялся рабочий визит представителей Аппаратов Сената и Мажилиса Парламента Республики Казахстан в Финляндскую Республику.

В рамках визита казахстанская делегация, возглавляемая Руководителем Аппарата Сената Парламента Сериком Сыдыковым, провела двусторонние встречи с Генеральным Секретарем М.-Л.Пааволой и руководителями структурных подразделений и постоянно действующиx комитетов Эдускунты. Кроме того, С.Сыдыкова приняли ряд законодателей, включая Председателя парламентской Группы дружбы с Казахстаном, экс-Министра внешней торговли и развития ФР Л.Тойвакку, заместителя председателя наблюдательного совета Финского фонда инноваций «Ситра» О.Ала-Ниссиля и советник Министерства экономики Финляндии М.Халонен.

В ходе переговоров С.Сыдыков подробно ознакомил финскую сторону с приоритетами развития нашей страны, изложенными в Послании Президента Н.Назарбаева «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», а также проинформировал о xоде конституционныx реформ и преобразований, инициированныx Главой государства в статье «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру».

Состоялся плодотворный обмен мнениями и опытом в сфере законодательного обеспечения деятельности Парламентов с акцентом на инновационную активность, поддержку малого и среднего бизнеса и субъектов индустриально-инновационной деятельности.

Уделяя особое внимание практическим темам, стороны выразили заинтересованность в налаживании сотрудничества и обмене опытом по вопросам кадровой политики, информационно-аналитического обеспечения законодательной деятельности.

В целях расширения культурно-гуманитарного взаимодействия и в ознаменование юбилейных дат - 25-летия установления дипломатических отношений между РК и ФР (13 мая) и 100-летия Независимости Финляндии состоялась премьера фильма «Дорога к матери» в Хельсинки. Почетным гостем данного мероприятия стал депутат Парламента, бывший Министр по вопросам развития ФР П.Хаависто. Среди приглашенных - члены Парламента, представители МИД, государственных органов Финляндии, дипломатического корпуса, казахстанской диаспоры, а также казахстанские студенты, обучающиеся в Финляндии.

В ходе визита также прошли встречи в штаб-квартире Финского фонда инноваций «Ситра», созданного при Парламенте Финляндии. Эта авторитетная государственная структура уже 50 лет занимается разработкой стратегии инновационного и научно-технического развития страны. Казахстанская делегация изучила финский опыт по созданию инновационной инфраструктуры, управлению технологическими парками и институтами инновационного развития.

Во время посещения Агентства технологий и инноваций ТЕКЕС, Научного парка в г.Турку делегация познакомилась с практикой финансирования проектов стартап-компаний и предприятий из сферы МСБ, опытом управления деятельностью одного из ведущих финских технопарков.

Состоялись встречи с руководством муниципалитетов гг.Порвоо, Турку, в ходе которых казахстанской стороне был представлен опыт создания инновационной среды и внедрения передовых технологических проектов в регионе. Финская сторона поделилась своими ноу-хау по организации «смарт» бизнес-инфраструктуры, развития технологических парков и государственной поддержки инноваций.