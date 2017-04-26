К.Мами посетил с рабочим визитом Южную Корею

Сегодня начался официальный визит в г.Сеул (Южная Корея) делегации во главе с Председателем Верховного Суда Республики Казахстан Кайратом Мами.

В рамках визита казахстанская делегация посетила Верховный суд Кореи, где состоялась встреча с Председателем суда г-ном Янг Сынг-тэ. В ходе встречи К.Мами подчеркнул высокий уровень сотрудничества с корейскими коллегами и достигнутый за годы взаимодействия прочный консенсус динамических двусторонних связей.

Председатель Верховного Суда Казахстана проинформировал о прошедших преобразованиях в рамках конституционной реформы в Казахстане, в том числе изменениях в судебно-правовой сфере страны в рамках реализации Плана Нации.

К.Мами подчеркнул эффективность обмена опытом по внедрению альтернативных механизмов разрешения споров и отметил положительные результаты внедрения примирительных процедур в качестве одной из приоритетных задач, обеспечивающих социальную стабильность в обществе, а также снижение нагрузки на суды. Признавая ведущую позицию Кореи в сфере информационных технологий, казахстанская делегация выразила заинтересованность в расширении сотрудничества в данном направлении.

Г-н Янг Сынг-тэ, в свою очередь, отметил необходимость дальнейшего углубления сотрудничества, которое послужит укреплению казахстанско-корейских отношений на принципах взаимовыгодного партнерства. Он подчеркнул готовность корейской стороны поделиться опытом с казахстанскими коллегами во внедрении информационных технологий в судопроизводстве, в том числе в части судебного администрирования.

В рамках визита запланированы встречи казахстанской делегации с Председателем Конституционного суда, Генеральным прокурором, ректором Института юридических исследований и повышения квалификации, а также посещение Центра информационных технологий Верховного суда Кореи.