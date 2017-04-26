В Комитете рассмотрен законопроект о ратификации Генерального Соглашения о сотрудничестве между странами-членами ОИС

25 апреля на расширенном заседании Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству рассмотрен проект Закона «О ратификации Генерального Соглашения об экономическом, техническом и торговом сотрудничестве между странами-членами Организации Исламской Конференции».

Соглашение совершено 25 ноября 2015 года в Стамбуле.

Целью документа является правовое закрепление принципов осуществления торгово-экономического и научного сотрудничества между странами-членами ОИС.

Республика Казахстан подписала генеральное соглашение с заявлением и оговорками в целях недопущения противоречий с нормами действующего законодательства Казахстана и предотвращения возможных коллизий с международными обязательствами в рамках зоны свободной торговли Содружества Независимых Государств, Таможенного союза и Евразийского экономического союза.

Генеральное соглашение позволит консолидировать совместные усилия Казахстана и стран-членов ОИС для достижения общих интересов, направленных на установление благополучия и процветания народов.