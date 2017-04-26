Алматинские производители прошли бесплатное обучение по внедрению систем менеджмента качества

Акиматом города Алматы совместно с Департаментом Комитета технического регулирования и метрологии по г.Алматы и Региональной Палатой предпринимателей г.Алматы в период со 3 по 6 мая 2017 года во всех районных акиматах мегаполиса, проведены обучающие семинары по внедрению систем менеджмента качества по самым востребованным направлениям развития бизнеса.

Более 300 руководителей и специалистов, представляющих различные отрасли экономики, в том числе промышленность региона приняли участие на серии бесплатных семинаров по темам:

1. Практические аспекты внедрения интегрированных систем менеджмента на основе требований ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001;

2. Практические аспекты внедрения системы менеджмента безопасности пищевой продукции на основе принципов HACCP и требований ISO 22000:2005. Рекомендации»;

3. Практические аспекты внедрения система энергоменеджмента в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 50001 в контексте технологической модернизации и энергосбережения».

Основной целью проведения данных мероприятии является повышение конкурентоспособности отечественной продукции, продвижение экспорта казахстанских товаров на внешние рынки, внедрение высокоэффективных методов управления качества.

Система менеджмента качества (СМК) это комплекс систем, методов и инструментов, которые компания использует, чтобы соответствовать ожиданиям потребителей относительно выпускаемых товаров или услуг, чтобы сделать продукцию конкурентоспособной на рынке и улучшить деятельность компании в целом. Система менеджмента качества это целостная система, цель которой состоит не в контроле каждой единицы продукции, а в исключении возможных ошибок в работе, из-за которых может возникнуть брак. Для этого нужно определить, какие действия являются правильными для создания качественной продукции, и разработать инструкцию по выполнению корректных действий, а потом контролировать их. Разработать и внедрить СМК может любое предприятие, независимо от сферы деятельности, величины штата и отрасли экономики. Итого, внедрить систему могут не только производственные компании, но и организации, которые предоставляют услуги или работы, где есть бизнес-процессы, которые необходимо оптимизировать.

Проведенный мониторинг показал, что предприятия и организации города Алматы из года в год все более активнее внедряют системы менеджмента качества. Так, по сравнению с 2015 годом количество предприятий города Алматы, внедривших СМК увеличилось на 143 и составило 1771.