К концу 2017 года в ЕАЭС должна заработать система межгосударственного обмена данными с применением электронной цифровой подписи

На заседании Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 24 апреля согласован план мероприятий по реализации первого этапа Стратегии развития трансграничного пространства доверия Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

«Это важная отправная точка для формирования в странах ЕАЭС новой культуры обмена данными в режиме реального времени. Переход к онлайн-сервисам во взаимоотношениях государства и общества, органов власти и бизнеса стран ЕАЭС - насущная необходимость. Создание безопасных с точки зрения киберугроз и эффективных инструментов межгосударственного электронного взаимодействия - одна из ключевых задач ЕЭК», - сказала член Коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Карине Минасян.

Трансграничное пространство доверия - это совокупность правовых, организационных и технических условий, согласованных государствами-членами с целью обеспечения доверия при межгосударственном обмене данными и электронными документами между уполномоченными органами.

Стратегия определяет основные цели, задачи и принципы развития трансграничного пространства доверия в ЕАЭС для массового использования имеющих юридическую силу электронных документов и сервисов при межгосударственном информационном взаимодействии стран Союза и Комиссии. Реализовать cтратегию предполагается в течение восьми лет в рамках трех этапов.

Субъектами электронного взаимодействия на первом этапе станут должностные лица и сотрудники органов государственной власти стран ЕАЭС и ЕЭК.

К концу года в ЕАЭС должна заработать система межгосударственного обмена данными с применением электронной цифровой подписи.

Как отметила Карине Минасян, «план мероприятий подготовлен для реализации первого этапа стратегии. Его приоритетом должно стать обеспечение возможности для всех органов государственной власти стран ЕАЭС использовать преимущественно электронные документы, подписанные электронными цифровыми подписями».

В рамках реализации первого этапа стратегии могут существенно повыситься оперативность служебной переписки и реализация общих процессов государств-членов и органов Союза, в значительной степени могут быть снижены издержки по доставке бумажных писем.

Во втором полугодии планируется разработать порядок взаимодействия бизнеса Союза с органами государственной власти стран ЕАЭС и Евразийской экономической комиссией, так называемую модель B2G. Благодаря этому у бизнеса появится возможность подавать заявки на госзакупки, оформлять таможенные декларации в электронном виде и т.д.

Согласно плану также намечена подготовка мероприятий по масштабированию трансграничного пространства доверия в целях взаимодействия с международными организациями и государствами, не являющимися членами ЕАЭС.

Все мероприятия в рамках первого этапа должны быть окончены к концу этого года.

Справка:

Со стороны Евразийской экономической комиссии проведены все необходимые мероприятия по реализации информационного взаимодействия с уполномоченными органами стран Союза в рамках общих процессов, технологические документы, по которым вступили в силу и должны быть введены в действие в первом полугодии 2017 года.

В частности, приняты необходимые нормативные правовые акты, создана и эксплуатируется система межгосударственного обмена данными, разработано программное обеспечение для реализации общих процессов в интеграционном сегменте Комиссии интегрированной системы.

На 1 марта 2017 года Комиссией утверждены технологические документы для 31 общего процесса из 75 запланированных. В первом полугодии 2017 года должны быть введены в действие 10 общих процессов, затрагивающих формирование, ведение и использование общих и единых реестров в отдельных сферах таможни, медицинских изделий, транспорта и финансов.