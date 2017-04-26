Фонд Нацмузея пополнили личные вещи Дины Нурпеисовой и Маншук Маметовой

Олимпийский чемпион Данияр Елеусинов также сделал дар главному музею страны, передает передает Zakon.kz со ссылкой на Elorda.info





«На торжественной церемонии участвовали потомки и близкие известных личностей региона. Они подарили музею экспонаты из семейного архива Дины Нурпеисовой, Маншук Маметовой, Сатана Арыстанова, Ахмета Дауылбаева, Хамзы Есенжанова, Жубана Молдагалиева, Кайрата Жумагалиева, Шамгона и Тлеса Кажыгалиевых, Мажита Жаданова, Туякберди Шамелова», — говорится в сообщении Нацмузея.





В рамках акции уроженец Западно-Казахстанской области олимпийский чемпион по боксу Данияр Елеусинов также передал личные вещи в фонд музея.





Все собранные экспонаты будут представлены на выставке в Национальном музее.





Акция «Дар Национальному музею» стартовала в марте 2015 года в Астане. До сегодняшнего дня Акция прошла в Алматы, Кызылорде, Актобе, Шымкенте и в Костанае.



