Фонд Нацмузея пополнили личные вещи Дины Нурпеисовой и Маншук Маметовой
26 апреля 2017, 10:57
В Уральске прошла акция «Дар Национальному музею».
Олимпийский чемпион Данияр Елеусинов также сделал дар главному музею страны, передает Zakon.kz со ссылкой на Elorda.info.
«На торжественной церемонии участвовали потомки и близкие известных личностей региона. Они подарили музею экспонаты из семейного архива Дины Нурпеисовой, Маншук Маметовой, Сатана Арыстанова, Ахмета Дауылбаева, Хамзы Есенжанова, Жубана Молдагалиева, Кайрата Жумагалиева, Шамгона и Тлеса Кажыгалиевых, Мажита Жаданова, Туякберди Шамелова», — говорится в сообщении Нацмузея.
В рамках акции уроженец Западно-Казахстанской области олимпийский чемпион по боксу Данияр Елеусинов также передал личные вещи в фонд музея.
Все собранные экспонаты будут представлены на выставке в Национальном музее.
Акция «Дар Национальному музею» стартовала в марте 2015 года в Астане. До сегодняшнего дня Акция прошла в Алматы, Кызылорде, Актобе, Шымкенте и в Костанае.
Фото с сайта elorda.info
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