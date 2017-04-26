В соответствии с подпунктом 14) статьи 12 Закона Республики Казахстан от 10 февраля 2017 года «О судебно-экспертной деятельности» утверждены Правила квалификационной подготовки судебных экспертов.

В частности, Правила направлены на эффективную организацию подготовки работника, имеющего высшее образование по осваиваемой судебно-экспертной специальности, в целях последующего получения ими доступа к сдаче квалификационного экзамена для присвоения квалификации судебного эксперта.

Организация квалификационной подготовки возлагается на руководителей территориальных подразделений, которые определяют руководителей подготовки, имеющих соответствующий опыт работы по экспертной специальности, утверждают отчет по ее итогам, осуществляют контроль за ходом квалификационной подготовки.

Обеспечение прохождения квалификационной подготовки работника, создания ему необходимых условий для успешного освоения экспертной специальности осуществляется соответствующими территориальными подразделениями Центра.

Срок квалификационной подготовки работника в зависимости от экспертной специальности, уровня базовой подготовки, а также опыта работы работника в соответствующей отрасли знаний устанавливается руководителем территориального подразделения в пределах от шести месяцев до одного года по согласованию с директором Центра.

Содержание квалификационной подготовки определяется программой квалификационной подготовки по соответствующей экспертной специальности (далее - программа подготовки), которая составляется руководителем квалификационной подготовки совместно с работником по согласованию с заместителем директора Центра и утверждается директором Центра.

Программа подготовки работника по конкретной судебно-экспертной специальности должна содержать следующее:

1) общая часть: основы правовых знаний (основы уголовного, гражданского, административного процессов), научные основы криминалистики и судебной экспертологии;

2) специальная часть: теоретические и методические основы определенного вида судебной экспертизы; основы назначения и производства определенного вида судебной экспертизы.

В программе подготовки указываются конкретные сроки исполнения каждого пункта программы.

Квалификационная подготовка работника носит индивидуальный характер и должна предусматривать:

самостоятельную теоретическую и практическую подготовку;

приобретение необходимых профессиональных навыков и их усовершенствование посредством: участия в производстве судебно-экспертных исследований под руководством руководителя квалификационной подготовки, изучения организации производства экспертизы;

самостоятельное изучение нормативных правовых актов, регулирующих судебно-экспертную деятельность;

получение практических навыков по составления заключений эксперта;

изучение методов и методик производства судебно-экспертных исследований;

совместное обсуждение с руководителем квалификационной подготовки проблемных вопросов экспертной практики для закрепления изученного материала и наработка практических навыков.

Руководитель квалификационной подготовки:

оказывает работнику помощь в освоении теоретических вопросов и приобретении практических навыков;

разъясняет вопросы, которые оказывают затруднения при изучении методов и методик производства экспертных исследований;

осуществляет устный опрос по теоретическим вопросам, контролирует выполнение практических заданий;

информирует руководителя территориального подразделения о ходе квалификационной подготовки.

По истечении срока квалификационной подготовки работник составляет письменный отчет о ее прохождении, в котором должно быть отражено выполнение им программы подготовки с указанием содержания и объема выполненной работы, руководителем квалификационной подготовки - письменный отзыв, в котором отмечается продолжительность освоения судебно-экспертной специальности, ее объем и эффективность, даются необходимые рекомендации.

Подведение итогов квалификационной подготовки проводится путем собеседования руководителя территориального подразделения с работником при участии руководителя квалификационной подготовки для определения уровня и качества прохождения квалификационной подготовки.

По итогам собеседования по представлению руководителя территориального подразделения работник, прошедший квалификационную подготовку, допускается к сдаче квалификационного экзамена для присвоения квалификации судебного эксперта.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.