Недоношенных ягнят научились выхаживать в искусственной матке

Искусственная матка обеспечивает эмбрионы всем необходимым для развития и созревания, включая непрерывное кровоснабжение и защитный слой амниотической жидкости.

Американским ученым удалось выходить недоношенных ягнят при помощи искусственной матки, которая выглядит как большая пластиковая сумка, сообщает Русская служба BBC





Искусственная матка обеспечивает эмбрионы всем необходимым для развития и созревания, включая непрерывное кровоснабжение и защитный слой амниотической жидкости.





Ученые полагают, что их изобретение однажды сможет помочь выхаживанию и недоношенных младенцев. Испытания на людях, возможно, начнутся через несколько лет.





Искусственную матку сконструировали и создали ученые из детской больницы Филадельфии. Они отмечают, что искусственная матка не является заменой материнской утробе, она лишь позволяет поддержать жизнеспособность рожденных раньше срока.





В настоящее время в мире выхаживают недоношенных младенцев, появившихся на свет на сроке от примерно 23 недель и более. Их помещают в специальные инкубаторы, подключая к аппаратам искусственной вентиляции легких.





Изобретение ученых - пластиковая сумка-матка содержит смесь теплой воды и солей, схожую по составу с амниотической жидкостью, окружающей эмбрион в утробе в естественных условиях.





Эта жидкость вдыхается и проглатывается растущим плодом, так же как это обычно происходит в утробе матери. Литры этой смеси постоянно проходят через искусственную матку, обеспечивая непрерывную подачу кислорода и питательных веществ.





Помещенный в этот мешок ягненок не может получать кислород и питательные вещества через плаценту, но его пуповину подключают к специальному аппарату, который вырабатывает эти вещества.





Главная задача искусственной матки - помочь созреванию бронхолегочной системы плода. У детей, появляющихся на свет на сроке менее 23 недель, практически нет шансов на выживание, в 23 недели выживаемость составляет уже 15%, в 24 недели - 55%, а в 25 недель - 80%.





В результате исследований установлено, что недоношенные ягнята, чье физиологическое плодное развитие находилось на том же уровне, что и у 23-недельных младенцев, хорошо развивались, находясь в искусственной матке.





Ягнята были рождены спустя 28 дней нахождения в ней и начинали дышать самостоятельно .





Часть ягнят пришлось при этом умертвить, чтобы изучить состояние их мозга и внутренних органов. Но большая часть подопытных животных выжила и была искусственно выкормлена.

Создателям искусственной матки предстоит еще решить ряд проблем, например, как избежать внутриутробной инфекции или обеспечить эмбрион достаточным количеством гормонов.



