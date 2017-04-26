В Алматы горела кровля частного дома
26 апреля 2017, 11:00
Площадь пожара составила 290 кв.м. Жертв и пострадавших нет.
26 апреля в 09:32 часов на пульт "101" ДЧС города Алматы поступило сообщение о том, что горит частный жилой дом по адресу: Турксибский район, ул. Чехова д. 6, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официального представителя ДЧС города Сандугаш Баймухамбетову.
Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова уже через 7 минут.
К моменту прибытия огнеборцев на место вызова обстановка была следующая: горела кровля частного жилого дома на нескольких владельцев.
В ходе тушения пожара эвакуировано 2 газовых баллона, объемом 50л. Принятыми мерами пожарных предотвращено распространение огня на примыкающее соседнее здание. Локализация пожара достигнута в течении получаса, в 10:11 часов и спустя 6 минут пожар ликвидирован полностью.
Площадь пожара составила 290 кв.м. Жертв и пострадавших нет.
Фото ДЧС Алматы
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