Обаму критикуют за "жирный гонорар", запрошенный за его речь

Он запросил за свое предстоящее в сентябре выступление на Уолл-стрит 400 тысяч долларов.

Бывшего президента США Барака Обаму подвергли резкой критике за то, что он запросил за свое предстоящее в сентябре выступление на Уолл-стрит 400 тысяч долларов, сообщает Русская служба BBC





44-й президент США должен выступить на конференции по вопросам здравоохранения, которая пройдет в Нью-Йорке. По данным СМИ, Обама будет основным спикером в один из дней конференции.





Гонорар Обамы значительно превышает суммы, которые запрашивают за свои выступления бывшая госсекретарь и кандидат в президенты Хиллари Клинтон и ее супруг, бывший президент Билл Клинтон.





Обама согласился на выступление меньше, чем через сто дней после того как покинул Белый дом, отмечают американские СМИ.





В 2009 году он говорил в интервью Си-би-эс, что пришел в президентский офис не для того, чтобы "выручать свору жирных котов с Уолл-Стрит".





Газета New York Post уже написала, что предстоящее выступление Обамы сделает его самого "новым жирным котом с Уолл-Стрит".





Один из публицистов написал, что подобные запросы идут вразрез со всем, во что верит Обама.





Два месяца назад Барак Обама принял предложение издательства - одну книгу напишет он сам, вторую - его жена Мишель. Ожидается, что чета Обама получит около 65 миллионов долларов за эту сделку.





FT называет стоимость этого контракта рекордной. В 2004 году Билл Клинтон получил 15 млн долларов от издательства Knopf, входящего в Penguin Random House, за публикацию своих мемуаров.



