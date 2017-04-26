Обаму критикуют за "жирный гонорар", запрошенный за его речь
26 апреля 2017, 11:02
Он запросил за свое предстоящее в сентябре выступление на Уолл-стрит 400 тысяч долларов.
Бывшего президента США Барака Обаму подвергли резкой критике за то, что он запросил за свое предстоящее в сентябре выступление на Уолл-стрит 400 тысяч долларов, сообщает Русская служба BBC.
44-й президент США должен выступить на конференции по вопросам здравоохранения, которая пройдет в Нью-Йорке. По данным СМИ, Обама будет основным спикером в один из дней конференции.
Гонорар Обамы значительно превышает суммы, которые запрашивают за свои выступления бывшая госсекретарь и кандидат в президенты Хиллари Клинтон и ее супруг, бывший президент Билл Клинтон.
Обама согласился на выступление меньше, чем через сто дней после того как покинул Белый дом, отмечают американские СМИ.
В 2009 году он говорил в интервью Си-би-эс, что пришел в президентский офис не для того, чтобы "выручать свору жирных котов с Уолл-Стрит".
Газета New York Post уже написала, что предстоящее выступление Обамы сделает его самого "новым жирным котом с Уолл-Стрит".
Один из публицистов написал, что подобные запросы идут вразрез со всем, во что верит Обама.
Два месяца назад Барак Обама принял предложение издательства - одну книгу напишет он сам, вторую - его жена Мишель. Ожидается, что чета Обама получит около 65 миллионов долларов за эту сделку.
FT называет стоимость этого контракта рекордной. В 2004 году Билл Клинтон получил 15 млн долларов от издательства Knopf, входящего в Penguin Random House, за публикацию своих мемуаров.
Фото: Вести.ру
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