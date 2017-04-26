Первобытный человек оказался гораздо моложе, чем полагали

Новые исследования останков позволили ученым предположить, что им всего от 200 до 300 тысяч лет.

Первобытный человек, который, как полагали ученые, обитал на Земле три миллиона лет назад, на самом деле жил намного позже, свидетельствуют новые данные, сообщает Русская служба BBC





Ученые из южноафриканского университета Витц изучили 15 скелетов вида Homo naledi, найденных в подземной пещерной системе в Южной Африке командой под руководством Ли Бергера.





Homo naledi - это ископаемый вид людей трибы гоминини. Впервые их останки были обнаружены в 2013 году. На языке сесото naledi означает "звезда". Их относят к первым представителям рода людей.





Несмотря на то, что их анатомия во многом напоминает строение современных людей, отдельные признаки Homo naledi соответствуют людям, жившим в гораздо более древние эпохи - как полагают, два миллиона лет назад или больше.





Раньше считалось, что Homo naledi обитали в этой части планеты 3 миллиона лет назад, но новые исследования останков позволили ученым предположить, что им всего от 200 до 300 тысяч лет.





"Они выглядят как первобытные люди - Homo. Похожи на ранних Homo erectus или Homo habilis", - рассказал профессор Джон Хокс из университета Висконсина.

Новые данные о возрасте костей ставят Homo naledi в один ряд с Homo sapiens.













"Они по возрасту близки европейским неандертальцам, денисовцам Азии, они - часть человеческого разнообразия, те, от кого произошли мы", - объяснил Хокс в эфире Би-би-си.

Исследователи уже пытались извлечь молекулы ДНК из останков, чтобы получить больше данных о месте Homo naledi на эволюционном древе человечества. Пока их попытки не увенчались успехом.



