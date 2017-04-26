В Астане охранник украл из магазина дорогостоящую игровую приставку
26 апреля 2017, 11:06
Материальный вред владельцу магазина составил 154 900 тенге.
В феврале месяце 2017 года охранник магазина «Марвин», заступив на дежурство, тайно украл из витрины «Sony Play Station 4», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-служба суда города Астаны.
В ходе судебного разбирательства между подсудимым и потерпевшим заключено медиативное соглашение, материальный ущерб возмещен в полном объеме.
В этой связи, постановлением районного суда №2 Есильского района от 09 марта 2017 года уголовное дело в отношении гр.С. прекращено в связи с примирением сторон в порядке медиации.
Постановление вступило в законную силу.
Фото с сайта gagadget.com
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