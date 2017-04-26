В Астане охранник украл из магазина дорогостоящую игровую приставку

В феврале месяце 2017 года охранник магазина «Марвин», заступив на дежурство, тайно украл из витрины «Sony Play Station 4», сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-служба суда города Астаны.





В ходе судебного разбирательства между подсудимым и потерпевшим заключено медиативное соглашение, материальный ущерб возмещен в полном объеме.





В этой связи, постановлением районного суда №2 Есильского района от 09 марта 2017 года уголовное дело в отношении гр.С. прекращено в связи с примирением сторон в порядке медиации.





Постановление вступило в законную силу.



