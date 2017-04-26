Cледующие безостановочно через казахстанско-российскую границу поезда не будут проверять
26 апреля 2017, 11:09
Соответствующий законопроект рассмотрен на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК.
Мажилисмены рассмотрели и одобрили законопроект «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации об особенностях правового регулирования деятельности предприятий, учреждений и организаций железнодорожного транспорта от 18 октября 1996 года», передает корреспондент Zakon.kz.
Как отметил министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек, Протоколом предусматривается порядок пропуска через госграницу пассажирских и грузовых поездов, следующих без остановки по железнодорожным участкам, переданных под управление сторонам.
«Также безостановочные поезда не будут подвергаться проверкам со стороны пограничных служб. Данные нормы позволят сократить сроки доставки пассажиров в одном направлении с 36 до 23 часов», - сказал он.
Кроме этого, Протоколом предусматриваются изменения в вопросы открытия и закрытия станций для проведения грузовых операций на участках одного государства, расположенных на территории другого государства, будут регламентироваться технико-нормативными документами того государства, в чьем управлении находятся данные станции.
«В свою очередь Протоколом регламентируется вопросы организации перевозок пассажиров пограничных районов. В частности, местные исполнительные органы наделяются полномочиями по разработке соответствующих правил проведения конкурса», - cказал глава ведомства.
Ксения Давыдова, Астана
Фото с сайта votpusk.ru
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