Audi e-tron quattro стал доступен для заказа

Этот электромобиль больше Audi Q5, но меньше Audi Q7, однако называться он будет не Q6.

Одновременно с презентацией концептуального электрического кросс-купе Audi e-tron Sportback на автосалоне в Шанхае подразделение Audi в Норвегии объявило о начале приема предварительных заявок на другой электромобиль – внедорожник e-tron quattro. С этого понедельника, 24 апреля, норвежцы могут внести частичную предоплату в 20000 крон (около $2300).





Автопроизводитель еще не объявил полную стоимость новинки – ее товарная версия появится только в 2018 году. Известно, что серийный электромобиль будет максимально приближен к концепту 2015 года. Его силовая установка – такая же, как у e-tron Sportback – включает один электромотор на передней оси и еще два на задней. Вместе они выдают до 503 л.с. (номинальная мощность – 435 л.с.) и позволяют разогнаться до 100 км/ч за 4,6 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке в 210 км/ч. Источником энергии служит установленная в пол батарея на 95 киловатт-часов, обеспечивающая запас хода в 500 км. Аккумулятор поддерживает 150-киловаттную экспресс-зарядку. Для понимания, сейчас самыми распространенными являются 50-киловаттные публичные «электрозаправки», но им на смену уже начали приходить более мощные, соответственно, e-tron quattro сможет заряжаться втрое быстрее большинства современных электрокаров.





Габариты Audi e-tron quattro – 4880x1930x1540 мм, объем багажника – 615 литров. Этот электромобиль больше Audi Q5, но меньше Audi Q7, однако называться он будет не Q6, как писали некоторые СМИ – подобное предположение опроверг член правления Audi Дитмар Воггенрайтер. Производство новинки наладят на предприятии в Бельгии. Фактически, это будет первый по-настоящему серийный электрокар Audi, поскольку купе R8 e-tron очень быстро сняли с продаж, не реализовав и 100 штук. Второй моделью станет e-tron Sportback – он выйдет в 2019-м.



