Ратификацию порядка возвращения нелегалов с Кыргызстаном одобрил Мажилис РК
26 апреля 2017, 11:13
Ратификация соответствующего Соглашения позволит противодействовать нелегальной миграции.
Законопроект РК «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики о реадмиссии и Исполнительного протокола о порядке реализации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики о реадмиссии» рассмотрен и одобрен мажилисменами на пленарном заседании палаты, передает корреспондент Zakon.kz.
«Данный документ предусматривает процедуру выявления, возвращения лиц, которые нарушили условия въезда или пребывания на территории государств», - сказал министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов.
По его словам, под эту категорию подпадают лица, незаконно выехавшие на территорию страны, либо въехавшие законно, но оставшиеся после истечения срока пребывания или вида на жительство.
«Ратификация Соглашения позволит противодействовать нелегальной миграции, облегчит прием и транзит лиц, находящихся незаконно на территории государств, в соответствии с нормами международного права. Принятие настоящего закона не повлечет негативных социально-экономических и правовых последствий, и не потребует дополнительных финансовых затрат», - подчеркнул глава ведомства.
Данное Соглашение подписано в Астане 17 октября 2016 года.
Ксения Давыдова, Астана
Фото с сайта ca-portal.ru
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