Американцы обнаружили «огненные врата ада»
26 апреля 2017, 11:17
Фотографию пострадавшего от удара молнии дерева и сравнили его с огненными вратами ада.
В сети обратили внимание на фотографию пострадавшего от удара молнии дерева и сравнили его с огненными вратами ада, сообщает Lenta.ru.
Оригинальный снимок был опубликован в Twitter-аккаунте американского метеоролога Джеймса Спанна (James Spann). «Это дерево было поражено молнией в Болдуине, штат Миссисипи. Оно выгорело изнутри», — отметил он.
Пост Спанна, за четыре дня набрав более 25 тысяч лайков и 11 тысяч ретвитов, стал вирусным, а фотография вызвала бурную реакцию пользователей Twitter.
Некоторые начали сравнивать обожженное дерево с порталом в потусторонний мир, входом в «Обливион» из видеоигры TES: Oblivion и входом в ад. «Да у нас тут портал в Мордор», — обрадовался начитавшийся «Властелина колец» пользователь.
Сотрудники издания Mashable также включились в игру и предположили, что на снимке Спанна запечатлено, как природа открывает «огненные врата в ад».
Другие подписчики метеоролога шутки не оценили и начали жалеть попавшее под удар молнии дерево. «Бедное деревце», — посочувствовал один из них.
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