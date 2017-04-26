Американцы обнаружили «огненные врата ада»





Пост Спанна, за четыре дня набрав более 25 тысяч лайков и 11 тысяч ретвитов, стал вирусным, а фотография вызвала бурную реакцию пользователей Twitter.





Некоторые начали сравнивать обожженное дерево с порталом в потусторонний мир, входом в «Обливион» из видеоигры TES: Oblivion и входом в ад. «Да у нас тут портал в Мордор», — обрадовался начитавшийся «Властелина колец» пользователь.





Сотрудники издания Mashable также включились в игру и предположили, что на снимке Спанна запечатлено, как природа открывает «огненные врата в ад».





Другие подписчики метеоролога шутки не оценили и начали жалеть попавшее под удар молнии дерево. «Бедное деревце», — посочувствовал один из них.