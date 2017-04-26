Активность использования платежных карточек растет – Нацбанк РК

На рынке платежных карточек представлены 25 банков и АО «Казпочта», а также специализированные компании, оказывающие процессинговые услуги по операциям с платежными карточками.

По данным НБРК, по состоянию на 1 апреля 2017 года в обращении находилось 16,1 млн. платежных карточек, держателями которых являются 14,4 млн. человек. Показатели развития рынка демонстрируют положительную динамику повышения активности использования платежных карточек. Так, еще три года назад использовалось только порядка 40% находящихся в обращении платежных карточек, к 2017 году этот показатель превысил 50%, составив 8,2 млн. единиц.

Повсеместное распространение сети обслуживания гарантирует доступность платежного сервиса населению в необходимом месте и в требуемое время. При этом статистические показатели платежной инфраструктуры, показывающие значительный рост сети POS-терминалов за последние три года (в 2,3 раза) по сравнению с незначительным приростом количества банкоматов (6,6%), характеризуют проводимую банками политику по расширению безналичных платежей.





Как отметили в Нацбанке, развитие сети POS-терминалов, а также наблюдаемый рост количества предпринимателей, принимающих к оплате платежные карточки (в 2,9 раза за последние три года), способствовали созданию наиболее благоприятных условий для клиентов при расчетах за приобретаемые товары и услуги с использованием карточек.