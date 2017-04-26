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ПРАВМЕДИА: прямой эфир вебинара «Как правильно судиться?»

26 апреля 2017, 11:20

Вебинар полезен как начинающим, так и опытным юристам независимо от сферы практики и специализации.

Смотрите прямой эфир бесплатного вебинара ПРАВМЕДИА на тему: «Как правильно судиться в суде?».

Адвокат с многолетней практикой Серик Айтбаев поделится своими секретами работы.

Для кого вебинар?

Вебинар полезен как начинающим, так и опытным юристам независимо от сферы практики и специализации.

Мы будем говорить о том, как и куда подавать исковое заявление, как происходит подготовка дела к судебному разбирательству, для чего нужно предварительное судебное заседание, в какие сроки рассматривается дело судом первой инстанции, что делать, если решение вынесенное судом, вас не устраивает.

Подробнее о ведущем:

адвокат Алматинской городской коллегии адвокатов,
юрист с 20-летним стажем работы,
выиграл более 95% судебных процессов,
входит в Топ-5 рейтинга Правовой биржи Казахстана,
автор ряда статей, в том числе по вопросам исполнительного производства;
ведущий вебинаров на ПРАВМЕДИА.

Смотрите прямой эфир! Только полезная информация специально для вас!



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