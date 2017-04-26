ПРАВМЕДИА: прямой эфир вебинара «Как правильно судиться?»

Вебинар полезен как начинающим, так и опытным юристам независимо от сферы практики и специализации.





Адвокат с многолетней практикой Серик Айтбаев поделится своими секретами работы.





Для кого вебинар?





Вебинар полезен как начинающим, так и опытным юристам независимо от сферы практики и специализации.





Мы будем говорить о том, как и куда подавать исковое заявление, как происходит подготовка дела к судебному разбирательству, для чего нужно предварительное судебное заседание, в какие сроки рассматривается дело судом первой инстанции, что делать, если решение вынесенное судом, вас не устраивает.





Подробнее о ведущем:





адвокат Алматинской городской коллегии адвокатов,

юрист с 20-летним стажем работы,

выиграл более 95% судебных процессов,

входит в Топ-5 рейтинга Правовой биржи Казахстана,

автор ряда статей, в том числе по вопросам исполнительного производства;

ведущий вебинаров на ПРАВМЕДИА.





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