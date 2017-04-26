Павлодарская область занимает верхние строчки рейтинга регионов по строительству жилья и сельскому хозяйству

Итоги социально-экономического развития Павлодарской области за первый квартал 2017 года подвели в областном акимате , передает , передает pavlodarnews.kz





Как рассказал на аппаратном совещании руководитель областного управления экономики и бюджетного планирования Максат Турлыбаев, положительное влияние на рост экономики оказывает привлечение объемов производства в аграрном секторе.





- За первый квартал индекс физического объема валовой продукции вырос на 12,2%, в том числе в животноводстве на 12,4%, по растениеводству остался на прежнем уровне, - говорит Максат Турлыбаев. - Среди областей республики мы занимаем лидирующую позицию. В нашем регионе рост отмечается во всех районах и городах, кроме Актогая и Павлодара. В растениеводстве активно проводится подготовка к весенне-полевым работам, подготовлена техника, выделены удешевленные ГСМ. В животноводстве отмечается рост поголовья птицы и скота, за исключением свиней.





По информации спикера, объем строительных работ за отчетный период составил 12,5 млрд тенге. Индекс физического объема увеличился в 1,7 раз.





- В области введено 219 объектов, 173 из них жилые здания, - рассказывает Максат Турлыбаев. - По темпам жилищного строительства область заняла третье место. За счет всех бюджетов введено в эксплуатацию 28 тыс. кв. м. жилья, что в 1,6 раз больше уровня прошлого года. - В предпринимательском секторе продолжается поддержка субъектов малого и среднего бизнеса, - говорит руководитель ведомства. - По программе Дорожная карта бизнеса-2020 выделено 2 млрд тенге. Наша область сохраняет лидирующее место по количеству подписанных проектов по данной программе. По итогам первого квартала отмечается рост количества действующих субъектов предпринимательства.



