Н.Нигматулин: Привлекая внешние займы, в первую очередь надо думать о налогоплательщиках

Председатель Мажилиса подчеркнул, что все внешние займы должны тщательно просчитываться, поскольку расплачивается за них бюджет, а это средства налогоплательщиков.

Сегодня на пленарном заседании Мажилиса под председательством Спикера Палаты Нурлана Нигматулина депутатами во втором чтении одобрены законодательные поправки по вопросам развития местного самоуправления , сообщает пресс-служба Мажилиса.





Одним из ключевых новшеств законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития местного самоуправления» стала норма относительно привлечения внешних заимствований.





В ходе рассмотрения проекта закона во втором чтении Спикер Мажилиса акцентировал внимание на поручении главы государства об эффективном использовании бюджетных средств.





- Заимствования, привлекаемые под гарантии государства, должны быть под особым вниманием всех государственных органов, Правительства в частности. Тем более Президентом постоянно ставится задача перед Правительством по эффективному использованию бюджетных средств, - сказал Н.Нигматулин.





При этом Председатель Мажилиса подчеркнул, что все внешние займы должны тщательно просчитываться, поскольку расплачивается за них бюджет, а это средства налогоплательщиков.





- Должно работать неизменное правило: прежде чем занять, надо всё просчитать. Таким образом, очень важно, как исполнительные органы реализуют закон на местах. Поэтому мы желаем Правительству профессиональной и ответственной реализации данного закона в регионах, - сказал Н.Нигматулин.



