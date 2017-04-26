Н.Нигматулин: Привлекая внешние займы, в первую очередь надо думать о налогоплательщиках
26 апреля 2017, 11:36
Председатель Мажилиса подчеркнул, что все внешние займы должны тщательно просчитываться, поскольку расплачивается за них бюджет, а это средства налогоплательщиков.
Сегодня на пленарном заседании Мажилиса под председательством Спикера Палаты Нурлана Нигматулина депутатами во втором чтении одобрены законодательные поправки по вопросам развития местного самоуправления, сообщает пресс-служба Мажилиса.
Одним из ключевых новшеств законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития местного самоуправления» стала норма относительно привлечения внешних заимствований.
В ходе рассмотрения проекта закона во втором чтении Спикер Мажилиса акцентировал внимание на поручении главы государства об эффективном использовании бюджетных средств.
- Заимствования, привлекаемые под гарантии государства, должны быть под особым вниманием всех государственных органов, Правительства в частности. Тем более Президентом постоянно ставится задача перед Правительством по эффективному использованию бюджетных средств, - сказал Н.Нигматулин.
При этом Председатель Мажилиса подчеркнул, что все внешние займы должны тщательно просчитываться, поскольку расплачивается за них бюджет, а это средства налогоплательщиков.
- Должно работать неизменное правило: прежде чем занять, надо всё просчитать. Таким образом, очень важно, как исполнительные органы реализуют закон на местах. Поэтому мы желаем Правительству профессиональной и ответственной реализации данного закона в регионах, - сказал Н.Нигматулин.
Фото: пресс-службы Мажилиса
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4855896-3cb035921924251b386225b6441e1bea
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...