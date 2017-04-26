Следующие безостановочно через казахстанско-российскую границу поезда не будут проверять

Мажилисмены рассмотрели и одобрили законопроект «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации об особенностях правового регулирования деятельности предприятий, учреждений и организаций железнодорожного транспорта от 18 октября 1996 года», передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек, Протоколом предусматривается порядок пропуска через госграницу пассажирских и грузовых поездов, следующих без остановки по железнодорожным участкам, переданных под управление сторонам.

«Также безостановочные поезда не будут подвергаться проверкам со стороны пограничных служб. Данные нормы позволят сократить сроки доставки пассажиров в одном направлении с 36 до 23 часов», - сказал он.

Кроме этого, Протоколом предусматриваются изменения в вопросы открытия и закрытия станций для проведения грузовых операций на участках одного государства, расположенных на территории другого государства, будут регламентироваться технико-нормативными документами того государства, в чьем управлении находятся данные станции.

«В свою очередь Протоколом регламентируется вопросы организации перевозок пассажиров пограничных районов. В частности, местные исполнительные органы наделяются полномочиями по разработке соответствующих правил проведения конкурса», - сказал глава ведомства.

Ксения Давыдова