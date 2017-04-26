Джолчиев осужден за управление машиной в алкогольном опьянении без прав

Стоит отметить, что в ходе судебного заседания Бауржан Джолчиев вину свою в содеянном признал полностью и просил суд назначить ему наказание в виде минимального штрафа.

По информации Sports.kz , известный в недавнем прошлом казахстанский футболист Бауржан Джолчиев, дороги которого с большим футболом, судя по всему, окончательно разошлись около полутора лет назад, 21 апреля этого года предстал перед районным судом № 2 Бостандыкского района города Алматы за управлением автомобилем в нетрезвом состоянии.





Примечательно, что на момент совершения инкриминируемых ему действий 27-летний гражданин РК был лишен 21 сентября 2016 года водительского удостоверения на право управления транспортным средством на три года постановлением Специализированного межрайонного административного суда города Алматы за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст.608 ч.1 КРК (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения).





На состоявшемся в прошлую пятницу судебном заседании было установлено, что 3 апреля сего года нигде не работающий гражданин РК Бауржан Ренатович Джолчиев, находясь в состоянии алкогольного опьянения и осознавая, что управление транспортным средством в таком состоянии запрещено, сел в Алматы за управление автомобилем марки «MERCEDES-BENZ E200» и следовал по проспекту Аль-Фараби в западном направлении напротив мечети «Нур-Мубарак», тем самым постоянно подвергая опасности жизнь и здоровье окружающих. Около 4 часов 10 минут утра он был остановлен сотрудниками ДВД города Алматы и доставлен в наркологический диспансер, где у Джолчиева Б.Р. установлена легкая степень алкогольного опьянения.





Стоит отметить, что в ходе судебного заседания Бауржан Джолчиев вину свою в содеянном признал полностью и просил суд назначить ему наказание в виде минимального штрафа.





В итоге суд под председательством судьи Олжаса Куренбекова вынес следующий приговор: «Джолчиева Бауржана Ренатовича признать виновным в совершении уголовного проступка предусмотренного ст.346 ч.1 Уголовного Кодекса Республики Казахстан и назначил ему по данной статье наказание в виде привлечения к общественным работам сроком на 200 (двести) часов с лишением права управления транспортным средством сроком на 3 (три) года».





Любопытно, что, как следует из приговора, такое наказание рассекавшему на очень дорогом автомобиле бывшему футболисту вынесено «с учетом того, что подсудимый не работает, что делает невозможным назначение наказания в виде штрафа».



