Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Как выглядит жена Кайрата Нуртаса и почему ее скрывают от общества

26 апреля 2017, 11:49

Певец связан узами брака с Жулдыз Абдукаримовой, вместе они воспитывают сына и двух дочек: Сезим, Алау и Нарул.

Известный казахстанский исполнитель, мечта тысяч девушек Кайрат Нуртас, как оказалось, давно женат, и является отцом троих детей, сообщает Zakon.kz.

Певец связан узами брака с Жулдыз Абдукаримовой, вместе они воспитывают сына и двух дочек: Сезим, Алау и Нарул.

По одной из версий, Кайрат познакомился с супругой на кастинге, по другой - они познакомились в колледже, где учились на разных потоках.

Тему личной жизни во всех интервью Кайрат Нуртас обходит стороной. Не показывается с супругой и на концертах, светских выходах и даже дне рождении матери, которая является его продюсером.

В Сети пишут, что именно мама певца способствует тому, чтобы о существовании Жулдыз Абдукаримовой знали как можно меньше людей. Предположительно, для поддержания нужного имиджа.

Фото vk.com

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...