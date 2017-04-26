Как выглядит жена Кайрата Нуртаса и почему ее скрывают от общества
26 апреля 2017, 11:49
Певец связан узами брака с Жулдыз Абдукаримовой, вместе они воспитывают сына и двух дочек: Сезим, Алау и Нарул.
Известный казахстанский исполнитель, мечта тысяч девушек Кайрат Нуртас, как оказалось, давно женат, и является отцом троих детей, сообщает Zakon.kz.
Певец связан узами брака с Жулдыз Абдукаримовой, вместе они воспитывают сына и двух дочек: Сезим, Алау и Нарул.
По одной из версий, Кайрат познакомился с супругой на кастинге, по другой - они познакомились в колледже, где учились на разных потоках.
Тему личной жизни во всех интервью Кайрат Нуртас обходит стороной. Не показывается с супругой и на концертах, светских выходах и даже дне рождении матери, которая является его продюсером.
В Сети пишут, что именно мама певца способствует тому, чтобы о существовании Жулдыз Абдукаримовой знали как можно меньше людей. Предположительно, для поддержания нужного имиджа.
Фото vk.com
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4855901-de9e95198100f9db85256cf0e4fa2510
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...