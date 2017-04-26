Как выглядит жена Кайрата Нуртаса и почему ее скрывают от общества

Певец связан узами брака с Жулдыз Абдукаримовой, вместе они воспитывают сына и двух дочек: Сезим, Алау и Нарул.

Известный казахстанский исполнитель, мечта тысяч девушек Кайрат Нуртас, как оказалось, давно женат, и является отцом троих детей, сообщает Zakon.kz





Певец связан узами брака с Жулдыз Абдукаримовой, вместе они воспитывают сына и двух дочек: Сезим, Алау и Нарул.





По одной из версий, Кайрат познакомился с супругой на кастинге, по другой - они познакомились в колледже, где учились на разных потоках.





Тему личной жизни во всех интервью Кайрат Нуртас обходит стороной. Не показывается с супругой и на концертах, светских выходах и даже дне рождении матери, которая является его продюсером.





В Сети пишут, что именно мама певца способствует тому, чтобы о существовании Жулдыз Абдукаримовой знали как можно меньше людей. Предположительно, для поддержания нужного имиджа.



