Внедрение бюджета четвертого уровня в РК одобрил Мажилис

Соответствующий проект закона направлен на уточнение норм по внедрению самостоятельного бюджета четвертого уровня и управлению коммунальной собственностью местного самоуправления.

Законопроект РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития местного самоуправления» одобрен мажилисменами, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





«Законопроект направлен на поэтапное внедрение самостоятельного бюджета на уровне городов районного значения, сел, поселков, сельских округов и введение института коммунальной собственности местного самоуправления, а также дальнейшее расширение полномочий органов местного самоуправления в бюджетном процессе и управлении коммунальной собственностью местного самоуправления», - указывается в заключении профильного комитета Мажилиса.





Законопроектом предлагается внесение изменений и дополнений в 8 законодательных актов, в том числе Бюджетный, Налоговый, Гражданский кодексы Республики Казахстан и Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях, а также в законы Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», «О рекламе», «О государственном имуществе» и «О профессиональных союзах».





Как напоминается в заключении, данный законопроект одобрен в первом чтении 18 января 2017 года.





В ходе работы рабочей группы над законопроектом депутатами внесены поправки, предусматривающие: уточнение норм по внедрению самостоятельного бюджета на уровне городов районного значения, сел, поселков, сельских округов и управлению коммунальной собственностью местного самоуправления; повышение эффективности регулирования межбюджетных отношений между районным, города областного значения, бюджетом и бюджетами городов районного значения, сел, поселков, сельских округов;





улучшение норм по проведению сходов и собраний местного сообщества для обсуждения текущих вопросов местного значения; уточнение норм по проведению мониторинга за исполнением бюджета города районного значения, села, поселка, сельского округа;





повышение ответственности органов местного самоуправления в решении вопросов местного значения.





Также депутатами внесены поправки по приведению в соответствие с действующим законодательством РК и требованиями юридической техники, а также уточняющие отдельные нормы и улучшающие содержание законопроекта.





Всеми комитетами Мажилиса Парламента даны положительные заключения по законопроекту. В рабочую группу поступило 254 поправки, которые рассмотрены на шестнадцати заседаниях рабочей группы, расширенных заседаниях комитета с участием представителей заинтересованных министерств, ведомств и общественных объединений.





Ксения Давыдова, Астана