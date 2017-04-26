Малайзиец обклеил свой автомобиль игрушечными машинками

Весь кузов Jaguar S-Type покрыт небольшими модельками - на "свободе" остались только ручки дверей, стекла, фары, зеркала, решетка радиатора и колеса.

34-летний бизнесмен из Малайзии придумал весьма необычный способ подчеркнуть свою экстравагантность. Решив придать индивидуальности внешнему виду своего немолодого Jaguar S-Type, он покрыл весь его кузов маленькими игрушечными машинами, сообщают Vesti.ru









Датук Сери Махади Бадрул Заман с 13 лет собирал игрушечные автомобили из серии Hot Wheels и за более чем 20 лет коллекционирования сумел собрать 5 000 машинок. И когда ему захотелось выделить свой автомобиль в городском потоке, Датук почему-то вспомнил именно о своей коллекции.









Весь кузов Jaguar S-Type покрыт небольшими модельками - на "свободе" остались только ручки дверей, стекла, фары, зеркала, решетка радиатора и колеса. Причем работа, стоит признать, была весьма кропотливой: в общей сложности на кузов аккуратно наклеено 4 600 машинок из коллекции владельца.







