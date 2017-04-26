Малайзиец обклеил свой автомобиль игрушечными машинками
26 апреля 2017, 11:59
Весь кузов Jaguar S-Type покрыт небольшими модельками - на "свободе" остались только ручки дверей, стекла, фары, зеркала, решетка радиатора и колеса.
34-летний бизнесмен из Малайзии придумал весьма необычный способ подчеркнуть свою экстравагантность. Решив придать индивидуальности внешнему виду своего немолодого Jaguar S-Type, он покрыл весь его кузов маленькими игрушечными машинами, сообщают Vesti.ru.
Датук Сери Махади Бадрул Заман с 13 лет собирал игрушечные автомобили из серии Hot Wheels и за более чем 20 лет коллекционирования сумел собрать 5 000 машинок. И когда ему захотелось выделить свой автомобиль в городском потоке, Датук почему-то вспомнил именно о своей коллекции.
Весь кузов Jaguar S-Type покрыт небольшими модельками - на "свободе" остались только ручки дверей, стекла, фары, зеркала, решетка радиатора и колеса. Причем работа, стоит признать, была весьма кропотливой: в общей сложности на кузов аккуратно наклеено 4 600 машинок из коллекции владельца.
Причем машинки нанесены на кузов упорядоченно, плотно и даже подчеркивают некоторые линии и обводы кузова - например, они повторяют фирменный выдающийся "клюв" на капоте S-Type.
Датук результатом остался доволен и заявляет, что автомобиль в таком виде полностью соответствует его эпатажной личности. Не "уезжают" ли автомобили Hot Wheels со своих насиженных мест во время езды и насколько вообще сложно эксплуатировать автомобиль с таким необычным покрытием, владелец не рассказывает.
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