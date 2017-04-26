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Mercedes начал поставки домашних батарей в Англии

26 апреля 2017, 12:01

Энергетические системы, которые предлагает новая «дочка» автоконцерна, основаны на тех же технологиях, что используются в батареях плагин-гибридов и электрокаров.

Принадлежащая концерну Daimler компания Mercedes-Benz Energy объявила о начале поставок домашних систем хранения энергии в Великобритании. Покупателям предлагаются комплексы, включающие до восьми модулей, каждый – емкость в 2,5 киловатт-часа. Помимо собственно батарей, необходимо установить солнечные панели, инвертор и систему управления энергией. Цены рассчитываются индивидуально в зависимости от выбранных опций.

Daimler создал Mercedes-Benz Energy в 2016 году. Энергетические системы, которые предлагает новая «дочка» автоконцерна, основаны на тех же технологиях, что используются в батареях плагин-гибридов и электрокаров. С 2012 года немцы продали уже свыше 80 тысяч таких автомобилей.

Производством батарей занимается фирма Deutsche ACCUMOTIVE GmbH & Co, также принадлежащая Daimler. Помимо европейского подразделения Mercedes-Benz Energy GmbH, концерн прошлой осенью открыл структуру Mercedes-Benz Energy Americas, которая будет обслуживать американский рынок, напрямую конкурируя с Tesla Energy, выпускающей домашние (Powerwall) и коммерческие (Powerpack) энергосистемы.

Текст: Александр Орехов
Фото: Mercedes-Benz

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